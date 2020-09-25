Посредников станет меньше? Прямые поставки из Узбекистана в Приморье позволят снизить цены на товары. Об этом было заявлено во время недавней встречи во Владивостоке зампреда правительства края Дмитрия Мариза и делегации Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра страны Мехриддином Хайриддиновым.

В пресс-службе края отметили, что важными направлениями сотрудничества между нашим регионом и Узбекистаном являются торговля, туризм, транспорт и логистика.

«В Приморье созданы и активно работают восемь компаний с узбекскими инвестициями, в основном в области оптовой и розничной торговли. Мы поддерживаем вашу инициативу по созданию у нас торгового дома Республики Узбекистан с дальнейшим распространением товаров на весь Дальний Восток», – заявил Дмитрий Мариза.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в РФ Ботиржона Асадова, сейчас в условиях пандемии появились условия наладить прямые поставки продукции из Узбекистана.

«Снизилось количество посредников, которые влияют на конечную цену для потребителя. Мы знаем, сколько стоит наша продукция и видим, по какой цене ее продают здесь. Разница очень большая», – отметил он.

Стороны договорились провести совещание в режиме видеоконференции с торговыми сетями Приморья и компаниями-экспортерами Узбекистана для организации прямых поставок товаров.

Также на встрече обсудили вопросы трудовой миграции, возможного сотрудничества в строительной и культурно-гуманитарной сферах.

Справка «В»

В 2019 году торговый оборот между Приморьем и Республикой Узбекистан по сравнению с предыдущим годом вырос на 42,6 % и составил 2,4 миллиона долларов.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова, primorsky.ru