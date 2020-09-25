Фестиваль приморских овощей обещает доступные цены
В предстоящие субботу и воскресенье на центральной площади Владивостока пройдет фестиваль приморских овощей.
Свою продукцию здесь представят фермеры и товаропроизводители со всего Приморья, сообщили в пресс-службе мэрии.
На фестивале 26 и 27 сентября можно будет по доступным ценам приобрести свежую зелень, фрукты, овощи, ягоды, а также молочную и рыбную продукцию, мед, консервацию, хлебобулочные изделия, сладости.
Время работы фестиваля – с 9.00 до 18.00.
Отдел новостей «В»
Фото Алексея ВОРОНИНА