Фестиваль приморских овощей обещает доступные цены В предстоящие субботу и воскресенье на центральной площади Владивостока пройдет фестиваль приморских овощей.

Свою продукцию здесь представят фермеры и товаропроизводители со всего Приморья, сообщили в пресс-службе мэрии.

На фестивале 26 и 27 сентября можно будет по доступным ценам приобрести свежую зелень, фрукты, овощи, ягоды, а также молочную и рыбную продукцию, мед, консервацию, хлебобулочные изделия, сладости.

Время работы фестиваля – с 9.00 до 18.00.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА