«Оранжевая волна» разбилась о ковид: День тигра пройдет только онлайн Главный экологический праздник Дальнего Востока – всеми любимый День тигра – 27 сентября будет отмечаться в Приморье уже 21-й раз. Но не так, как предыдущие 20. Нынче он пройдет без традиционного оранжевого шествия по Океанскому проспекту и зажигательного концерта на центральной площади Владивостока.

Но проявить себя детские коллективы смогут, приняв участие в конкурсе видеороликов, информирует пресс-службе центра «Амурский тигр».

– Нам непросто далось это решение, ведь эти составляющие нашего праздника очень полюбились жителям Владивостока и гостям города, в них участвовали с большим желанием и удовольствием десятки тысяч людей, – говорит Сергей Арамилев, гендиректор центра «Амурский тигр». – Но, к сожалению, мы были вынуждены отказаться от их проведения, так как любые массовые мероприятия в сложившейся обстановке чреваты высоким риском.

Массовые мероприятия, посвященные полосатому хищнику, в этом году перейдут в онлайн. Для детских коллективов организован конкурс видеороликов «Мой День тигра». Для участия в нем необходимо прислать в адрес оргкомитета видеоролик с действием, посвященным сохранению амурского тигра и среды его обитания, а также заявку участника.

Лучшие работы будут размещены на сайте центра «Амурский тигр» в специальном разделе, а на их основе будет смонтирован итоговый документальный фильм, который будет размещен на канале центра в YouTube и впоследствии будет демонстрироваться на различных мероприятиях.

Евгений СИДОРОВ

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru