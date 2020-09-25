Во Владивосток в третий раз пришла «Литература Тихоокеанской России» Основная идея фестиваля этого года – поиск историко-культурного кода Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию организаторов ЛиТРа.

В списке гостей мероприятия как хорошо знакомые российскому читателю имена, так и восходящие звезды в мире литературы. По традиции в качестве спикеров на ЛиТРе выступят Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов, Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов и другие. Впервые на фестиваль приедут драматург Дмитрий Данилов и поэтесса Алла Горбунова, мультипликатор Джангир Сулейманов и поэт Александр Пелевин.

Мероприятия будут проходить в формате дискуссий, открытых лекций, мастер-классов и творческих вечеров.

Особое внимание будет уделено Владимиру Арсеньеву. Целый блок фестиваля – круглые столы, дискуссии, чтения, выставочные экспозиции – посвящен его творчеству. Организаторы уверены, что это позволит не только привлечь внимание к знаковой на Дальнем Востоке личности, но и откроет эпоху нового прочтения его наследия.

Стало известно, что к фестивалю присоединится Владивостокская централизованная библиотечная система. В субботу, 26 сентября, в Адмиральском сквере библиотекари города представят интересные книжные инсталляции (6+).

В сквере разместятся передвижные книжные инсталляции по нескольким разделам: «Историческое владивостоковедение», «Литературный Владивосток», «Природный мир Приморья», «Книги приморских издательств». Большой блок будет посвящен книгам приморского писателя Ивана Басаргина.

«В отдельном стеллаже будут выставлены книги Басаргина, изданные при его жизни с 1969 года и переизданные с 1989-го по 2017 год. Также впервые будет представлена коллекция редких книг из личного архивного фонда известного писателя, который представляет более трех тысяч документов – «Черный Дьявол» на болгарском языке, «Дикие пчелы», «Акимыч – таежный человек», раритетные экземпляры, изданные в 1975 году, и другие», – рассказывают во Владивостокской централизованной библиотечной системе.

На площадке «Книжного пикника» будут организованы буккроссинг, чтение детских книг приморских поэтов, краеведческий квест. Все желающие смогут получить читательский билет в пункте записи в библиотеку.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru