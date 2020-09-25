Концерты, спорт, кухни и поделки мастеров Фестиваль «Меридиан дружбы» пройдет на набережной Спортивной гавани Владивостока в эту субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, армяне, немцы, узбеки, таджики, корейцы, индийцы и другие национальные общественные объединения примут участие в юбилейном, пятом фестивале. На одной площадке соберутся представители 20 проживающих в регионе национальностей.

Праздник развернется на набережной Спортивной гавани в 12.00. В амфитеатре планируется большая концертно-развлекательная программа с участием творческих вокальных и хореографических коллективов и исполнителей.

На верхней площадке набережной разместятся палатки национальных общественных объединений. Здесь можно будет попробовать блюда кухонь народов мира, увидеть поделки мастеров – изделия из бисера и дерева, вышитые картины, гончарные изделия и многое другое.

Также пройдут спортивные состязания. Посетители смогут посоревноваться в перетягивании каната, поучаствовать в эстафетах и играх народов мира.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА