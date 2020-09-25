Тайфун «Майсак» показал ненадежность системы энергоснабжения Приморья План модернизации системы энергетики подготовят в Приморье. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко по итогам заседания совета под руководством вице-премьера – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева в среду, 23 сентября.

На совете рассмотрели вопрос надежности энергетических сетей на Дальнем Востоке. По мнению Юрия Трутнева, они должны быть устойчивы к различным природным стихиям.

«Кроме того, развитие Дальнего Востока, возникновение новых объектов требуют строительства новых энергосистем», – заявил вице-премьер.

Олег Кожемяко подчеркнул, что прошедший тайфун «Майсак» показал ненадежность системы энергоснабжения Приморского края. Из-за аварий на электросетях около 80 тысяч человек в 70 населенных пунктах в течение пяти дней жили без света.

«Мы обратили внимание руководства компании «Дальневосточная распределительная сетевая компания» («ДРСК») на необходимость в инвестиционных программах, которые входят в регулируемый тариф, учитывать средства на модернизацию и ремонт сетей энергоснабжения, трансформаторных подстанций», – обозначил глава Приморья.

Олег Кожемяко также добавил, что правительство Приморского края подготовит и направит план в Министерство энергетики России, где обозначит проблемы и объем работ по сетям.

Отдел новостей «В»