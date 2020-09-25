За отдыхающими убирают энтузиасты Оставляют мусор и устраивают свалки в местах отдыха безответственные граждане и стихия

Свыше 15 кубометров мусора вывезли с прибрежной территории бухты Щитовой в минувший вторник, 22 сентября. На уборку вышли школьники, представители лиги ходьбы «Женьшень» и организации «Серебряные волонтеры».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это уже вторая экологическая акция, которую организовала одна из рыбопромышленных компаний, работающих в Приморье, при поддержке административно-территориального управления Ленинского района мэрии.

«Первый субботник прошел в бухте Щитовой в конце августа. Тогда же для поддержания чистоты и порядка на прибрежной территории было установлено шесть контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. И на пляже действительно стало чище. Но, к сожалению, после прошедших тайфунов берег вновь оказался замусоренным. По этой причине было принято решение провести еще одну экологическую акцию», – рассказали в АТУ Ленинского района.

В завершение субботника всем участникам акции были вручены благодарности.

Еще одна акция по наведению чистоты и порядка прошла на полуострове Песчаном. Ежегодно субботник здесь организует культурный центр «Новый Акрополь» при поддержке администрации Владивостока.

За несколько часов работы с территорий полуострова был вывезен целый КамАЗ мусора.

Напомним, что в конце минувшей недели субботники прошли в районе завода «Варяг», на прибрежной территории в районе улицы Татарской и на берегу бухты Лазурной.

Также ежедневно убирают мусор и вывозят несанкционированные свалки с прибрежных территорий, из частного сектора, лесополосы и других мест бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ).

«В уборке масштабных свалок задействуют технику, в труднодоступных местах рабочие вынуждены собирать мусор вручную, пакетировать и грузить в самосвалы. Порой на ликвидацию одной свалки уходит несколько дней», – отмечают сотрудники СГТ.

Администрация Владивостока призывает горожан соблюдать порядок и не сбрасывать мусор в неположенных местах. Если вы стали свидетелем правонарушения, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности. Направить обращение можно через интернет-приемную или «Почтой России» по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлены организаторами мероприятий/ www.vlc.ru