Владивосток один – художников много Здесь даже морось и слякоть внушают оптимизм, а мэтрам можно высказать все, что думаешь о них

Золотой мост. Старинные дворики на Пушкинской. Парусник у причала на Корабельной набережной. Миллионка. Во Владивостоке так много замечательных мест. И едва ли не все эти чудесные уголки и улицы можно увидеть на выставке «Нарисованный Владивосток» (6+), что открылась в выставочных залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

Выросла эта выставка из Интернета, став одним из самых популярных сезонных проектов галереи. В прошлом и позапрошлом году публика, что называется, валом валила на «Нарисованный Владивосток», а в этом в галерею начали звонить еще в мае – в период разгара ограничений, интересоваться, будет ли выставка. Ведь и в 2018-м, и в прошлом году она всегда открывалась ко дню рождения города.

Была себе страничка на ФБ…

Пять лет назад художница Валерия Валенская создала в социальной сети «Фейсбук» страничку «Нарисованный Владивосток». Тогда она и представить себе не могла, во что это выльется.

– Ни для кого не секрет, что в нашей дальневосточной столице дефицит выставочных площадок, – говорит Валенская, – а Интернет дает возможность создавать их виртуально. И я решила такой возможностью воспользоваться. Создала виртуальную выставочную площадку для художников Владивостока, чтобы большое количество людей, причем живущих не только в Приморье, но и где угодно, могли знакомиться с творчеством художников нашего города.

Конечно, сначала я выставляла только свои работы, а в свободное время искала в «Фейсбуке» аккаунты художников – как маститых, так и студентов, и даже самодеятельных, поскольку и у них бывают такие работы, что закачаешься. Находила, писала, спрашивала, можно ли выставить их работы на моей странице. Как правило, мне никто не отказывал. Кстати, я и сейчас так делаю, если нахожу в Инете интересных, достойных авторов. Но сегодня про нашу страничку уже многие знают, у «Нарисованного Владивостока» более 5000 подписчиков, так что многие наши участники, художники, сами выставляют свои работы – в любом стиле, от авангарда до реализма, в этом смысле никаких ограничений нет. И с интересом ждут обсуждений, комментариев.

– Тогда почему не просто «Художники Владивостока», а именно «Нарисованный Владивосток»?

– У людей большой интерес к пейзажам и видам города, поэтому я делала акцент на них. Но постепенно это стало основной тематикой группы. Кстати, некоторое время назад я создала в ФБ еще одну группу – «Рисующий Владивосток», там выставляются картины любых жанров. Но, как ни странно, эта группа имеет куда более низкий рейтинг, чем «Нарисованный Владивосток», и подписчиков намного меньше. Возможно, это не случайно. Владивостокцы любят свой город, и картины с его видами им нравятся больше, чем просто картины, написанные во Владивостоке.

Валерия Валенская подчеркивает: на страничке можно и сегодня выставлять любые работы, причем бесплатно. Если, конечно, не боитесь откровений Интернета, где рубят правду-матку и про откровенную халтуру так и скажут: халтура.

– Если человек выставляет на суд участников свою работу, он должен быть готов к любым комментариям, в том числе нелицеприятным. Бесталанные отсеиваются сами собой, – улыбается Валерия.

Не путать с фотографией

Через пару лет после появления в Сети «Нарисованного Владивостока» о страничке узнал директор выставочных залов на Партизанском проспекте Сергей Соловьев. Предложил сделать выставку. Самую что ни на есть реальную…

– Оказалось, что когда-то давно мы с Валерией были знакомы по художественному училищу, где училось много моих друзей. И с ней мы там общались, просто с тех пор прошло довольно много лет, – говорит Соловьев.

Проект хорош тем, что здесь непрофессиональные художники на одной стене встречаются с признанными мастерами. И люди, которые приходят на выставку (первая, отмечу, образовалась довольно быстро), одинаково восхищаются их работами. Потому что судят не с точки зрения профессионалов, а просто сердцем.

Этого оказалось достаточно, чтобы идея выставки воплотилась в жизнь.

Мы даже сделали проект «Нарисованный Владивосток – дети» и получили огромное количество рисунков. Среди участников много студентов, которые еще только прокладывают, даже скорее обдумывают свой путь в искусстве. Они ищут себя, экспериментируют. В рамках выставки еще в прошлом году мы начали проводить мастер-классы необычного формата, когда прямо в залах участники выставки создают новые работы, рисуют по памяти Владивосток. А зрители смотрят. И знаете, некоторые работы просили продать прямо во время процесса! Настолько впечатление было сильным.

А еще я заметил, что больше всего зрителей интересует не то, в какой технике, например, выполнен тот или иной пейзаж, а то, где находится место, запечатленное автором.

– А какие споры подчас разгораются на странице проекта по этому поводу! – вспоминает Валерия. – Даже приходится иногда объяснять, что художник не фотограф, он может показать свое видение побережья, улиц, домов, а не перенести их на полотно с точностью до последнего гвоздя в заборе. Вот, например, работы Сергея Черкасова, нашего мэтра. Они всегда ясно показывают, какой уголок города очаровал художника, но при этом это место не выглядит так, как на картине…

С другой стороны, бывает, нам присылают работы, выполненные с невероятной тщательностью. Есть у нас участник, картины которого просто до последней детали повторяют реальный пейзаж. Он пишет старые дома Владивостока, причем некоторые не с натуры, а по старым фотографиям. Этот человек настолько талантлив, что его работы вызывают огромный отклик.

Даем путь всем…

Более 80 работ представлено в этом году на выставке «Нарисованный Владивосток». Выставкому пришлось потрудиться!

– Могу сказать, что отбор шел не просто жесткий, а очень жесткий. Было много споров, сомнений, но они пошли только на пользу, – уверена Валерия Валенская. – Радует, что каждый год у нас обязательно новые участники, новые лица… А вот маститых художников пригласить сложнее. Звонишь им: нам нужны работы на выставку с видами Владивостока, не желаете поучаствовать? А художник отвечает: да у меня ничего такого и нет, я редко такое пишу. А потом ты приезжаешь к нему в мастерскую, а там один этюд висит, другой, третий… Просто он не считает их достойными выставки, а нам бы они очень подошли!

А бывает и наоборот. Например, молодая художница Маргарита Джура и художник Михаил Коваленко чуть ли не из-под кисти нам работы привозят – специально для нас пишут.

– Подчас мы с Лерой буквально бьемся за какие-то работы, которые пусть и не слишком сильные с профессиональной точки зрения, но искренние и полные жизни, – продолжает разговор Сергей Соловьев. – Главное, понимать, что в выставке «Нарисованный Владивосток» принимают участие не только профессиональные художники, но и любители, люди без художественного образования. Иногда вот именно за них, за их работы и приходится биться. Ведь среди непрофи есть множество талантливых людей. Например, Роман Гвоздев – человек, который вообще в науке работает, историк. Он никогда не учился рисовать, но наделен талантом и пишет прекрасно, у него была персональная выставка в библиотеке имени Горького.

Еще Наталья Селютина, которая всегда присылает свои работы на выставком, и на этот раз была одной из первых… И ее работы замечательные, очень достойные, несмотря на отсутствие художественного образования.

Есть красота и в виадуке…

Владивосток настолько живописен, что вдохновить могут даже так называемые спальные микрорайоны. Есть и в них некая прелесть, главное, увидеть.

– В прошлом году фурор на выставке произвели работы Дарьи Костроминой «Дождливый Владивосток», все такое серое, с подтеками, но настолько позитивное! – уверяет Сергей. – Вообще, я не помню, чтобы на странице «Нарисованный Владивосток» появлялись или на выставку заявлялись работы депрессивного характера, воспевающие уныние, проблемы урбанизации и тлен. Наоборот! Есть молодой художник Александр Злотников, который пишет именно урбанистический Владивосток – железнодорожные пути, виадуки, развязки. Но в его работах эти в общем-то далеко не самые красивые городские объекты становятся живыми, настоящими, в них появляется какой-то особый дух…

Но, конечно, участники группы чаще всего рисуют все же старый Владивосток, море, мосты, корабли… То, что называют изюминкой нашего города. Тут главное – привнести в работу нечто свое, личное, особинку, которая и превращает просто рисунок в произведение искусства.

Вот на улицах Владивостока часто стоят торговцы и продают туристам абсолютно выхолощенные, лишенные всякого прикосновения искусства «пейзажи Владивостока» – гламурные, без души, без живого дыхания. Именно авторский взгляд, искренность, выражение своего отношения к тому, что видишь, и создает искусство. Наш проект про искусство! И неважно, старый город на картинах или виадук.

От редакции:

Удивляет, что представители нашей туристической отрасли еще не обратили внимания на «Нарисованный Владивосток». Ведь сувениры с такими искренними, душевными изображениями города куда как больше ценились бы туристами, а горожанам добавляли бы гордости за Приморье и его столицу.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея Воронина