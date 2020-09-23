Ветеранов Владивостока ждут на юбилее разгрома фашистов под Москвой Делегация ветеранов приморской столицы при поддержке городской администрации посетила столицу нашей Родины, чтобы в год 75-летия Великой Победы побывать на могилах приморцев, павших на Западном фронте и захороненных в самой столице и Подмосковье, отдать почести героям-землякам.

– В состав делегации вошли активисты патриотической работы с молодежью, члены общественных организаций танкистов «Бастион» и морских пехотинцев «Сатурн», – рассказал корреспонденту «В» заместитель председателя Совета ветеранов Владивостока Владимир Макаров. – В столице мы встретились с председателем Совета ветеранов Москвы дважды Героем Социалистического Труда Владимиром Долгих и его первым заместителем генерал-полковником Расимом Акчуриным. Состоялся интересный разговор, обменялись опытом. Приморскую делегацию пригласили на празднование 80-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в 1941 году, которое состоится 5 декабря 2021 года.

На прощание мы подарили принимающей стороне энциклопедическое издание книги «Приморье и приморцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Дальневосточники возложили цветы к мемориалу, посвященному городам воинской славы, и посетили могилу Неизвестного солдата в Александровском саду возле Московского Кремля. В поселке Алабино в парке «Патриот» осмотрели лучшие образцы современной военной техники и оружия, посетили главный храм российской армии, возложили цветы к памятнику «Матерям победителей», познакомились с мультимедийной музейной галереей «Дорога памяти».

Самым запоминающимся эпизодом в поездке стало посещение финала эстафеты «Танковый биатлон» Армейских игр – 2020. Ветераны 150-го танкового полка (базировавшегося во Владивостоке) 55-й Мозырской Краснознаменной дивизии морской пехоты стали свидетелями триумфа нынешнего поколения бронетанковых войск России. Там же состоялась встреча с начальником боевой подготовки ВС РФ генерал-полковником Иваном Бувальцевым. Боевой генерал – наш земляк, родом из поселка Смоляниново.

В день отъезда делегация посетила Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе и почтила память воинов–приморцев, отдавших свои жизни при защите нашего Отечества в разные периоды его истории.

Николай КУТЕНКИХ