Юные герои из Приморья получили почетные награды «Горячее сердце» Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» стали 9-летний Кирилл Монаков из Партизанска и 15-летний Максим Мику из села Сокольчи Лазовского округа, сообщает пресс-служба края.

Напомним, что цель этого проекта – вовремя заметить и поддержать добрые дела детей и молодых людей до 23 лет, найти и поблагодарить ребят, совершивших отважные и мужественные поступки.

«Кирилл Монаков спас своего друга, который едва не провалился в технический люк. Подросток пришел на помощь товарищу и вытянул его на поверхность. Максим Мику не дал утонуть в реке 4-летнему ребенку, которого унесло течением», – уточнили в ведомстве.

По информации министерства образования Приморского края, за мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, юные герои были удостоены нагрудного знака «Горячее сердце», награждены дипломами, почетными книгами «Горячее сердце» и путевками в ВДЦ «Орленок».

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с сайта primorsky.ru, ТРК «Звезда»