Летчика-аса увековечили в металле Торжественное открытие монумента Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Николаю Острякову состоялось в минувшую пятницу, 18 сентября.

Еще в годы советской власти в сквере на проспекте Острякова во Владивостоке был установлен закладной камень под будущий памятник летчику-асу. Реализовать мечту многих морских авиаторов Тихоокеанского флота и жителей этого микрорайона удалось лишь сейчас, спустя 30 лет.

Церемония состоялась в живописном сквере, который носит имя легендарного пилота, летавшего на истребителях и бомбардировщиках и всего за 10 лет прошедшего путь от курсанта летной школы до командующего ВВС флота. На открытие скульптуры собрались ветераны и военнослужащие Вооруженных сил РФ, воспитанники патриотических клубов и жители близлежащих домов.

– Во Владивостоке в разные годы служило 25 летчиков Героев Советского Союза только из состава морской авиации. Если не брать во внимание Москву и Санкт-Петербург (а тогда Ленинград), то ни в одном другом городе страны не было столько именитых и прославленных воздушных асов, – рассказал корреспонденту «В» председатель Совета ветеранов морской авиации ТОФ, бывший командир авиационного ракетоносного полка и кавалер ордена Красной Звезды полковник Александр Притчин. – Мне и многим другим офицерам посчастливилось защищать Родину в составе 25-й Краснознаменной морской ракетоносной дивизии имени Острякова.

Молодому поколению наверняка будет интересно узнать, кто же такой Николай Остряков и чем он прославился. Впервые в СССР о нем заговорили в середине 30-х годов. Молодой офицер занимался испытанием парашютов новых конструкций. За достижения и проявленное мужество был в числе первых в Союзе удостоен звания мастера парашютного спорта СССР и награжден орденом Красной Звезды.

Добровольцем участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканских сил. Совершил более 250 боевых вылетов на бомбардировщике СБ, громя наземные силы франкистов. В мае 1937 года звено из двух СБ под командованием Острякова вылетело в район Балеарских островов с задачей найти и уничтожить «Канариас» — крейсер мятежников, представлявший угрозу теплоходу «Магеланес», который вез в Испанию важный груз из Советского Союза.

Над водами западного Средиземноморья наши бомбардировщики попали под зенитный обстрел немецкого линкора «Дойчланд», ранее заявлявшего о своем нейтральном статусе. Ответом Острякова были две сброшенные 100-килограммовые бомбы. Вражеский корабль надолго вышел из строя, как и его экипаж, среди которого было много погибших и раненых.

На родину Остряков вернулся сразу с двумя орденами Боевого Красного Знамени. И сразу получил назначение на Тихоокеанский флот. Здесь поочередно командовал полком, бригадой и всеми ВВС ТОФ, получил звание генерал-майора. Когда началась Великая Отечественная война, то опытного боевого летчика назначили командующим ВВС Черноморского флота. В Крыму он освоил истребитель и совершил свыше сотни вылетов, сбив несколько самолетов противника.

А вот погиб бесстрашный пилот на земле. В апреле 1942 года на территории ремонтных мастерских флота в бухте Круглой он попал под бомбежку люфтваффе. Там же в Севастополе и был похоронен на кладбище Коммунаров. Командующему авиацией флота было всего 30 лет. Через два месяца ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

Николаю Алексеевичу в России установлено всего два памятника. Один из них на Камчатке в городе Елизово, где он командовал полком. Второй теперь стоит в сквере его имени во Владивостоке. Автором памятника является владивостокский скульптор и художник Илья Топчий.

«Идея создания памятника родилась очень давно. В прошлом году мне удалось донести ее до руководства города, мою инициативу поддержали, и началась длительная и плодотворная работа. Приступил я к созданию памятника в декабре прошлого года и вплоть до вчерашней ночи наводил последние штрихи. Спасибо моей дочери, что помогала мне в моей ежедневной непростой работе над этим памятником», – сказал скульптор.

Стоит напомнить, что 7 ноября прошлого года во Владивостоке открыли памятник еще одному Герою Советского Союза – легендарному разведчику Рихарду Зорге. Он также установлен в сквере, который носит имя прославленного бойца невидимого фронта, кстати, дважды побывавшего во Владивостоке – в 1926 и 1935 годах.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Дианы ЛАЩЕНКО /сайт vlc.ru