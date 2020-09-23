Льготный авиабилет будем оформлять на сайте госуслуг? В России предложили организовать продажу авиабилетов для льготных категорий граждан через портал госуслуг. По информации газеты «Известия», с такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), направив письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас, чтобы приобрести билеты по сниженным тарифам, граждане должны добраться до авиакасс и отстоять большую очередь либо обратиться в турагентство, опять же лично, и оплатить не только стоимость билета, но и посреднические услуги.

В Минтрансе сообщили, что прорабатывают вопрос о подтверждении принадлежности пассажира к льготной категории при бронировании авиабилетов с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Аналогичный проект с применением ЕГИССО уже реализуется для продажи ж/д билетов льготным категориям граждан. После завершения железнодорожниками пилотного проекта будет рассмотрен вопрос о расширении применяемых методов на другие виды транспорта. Отмечается, что в перспективе граждане смогут оформлять электронные ж/д билеты через портал госуслуг.

Впрочем, некоторые авиакомпании уже давно организовали на своих сайтах продажу билетов по возрастным льготным тарифам – молодежи до 22 лет включительно, женщинам после 55 и мужчинам после 60. Надо просто отметиться в соответствующем разделе. Если же данные вашего паспорта (в этом случае возраст) не соответствуют действительности, вас просто не посадят на рейс.

Но вот для других категорий льготников – инвалидов, многодетных семей – существует перечень документов, которые необходимо предъявить в подлинном или нотариально заверенном виде. Поэтому некоторые авиаперевозчики уверяют, что технически решить сегодня эту инициативу почти нереально. Также проблемы могут возникнуть у компаний, работающих с иностранными системами бронирования.

По словам экспертов, любое упрощение процедур получения льготных авиабилетов потребует увеличения объема субсидий на покрытие растущего спроса на полеты. Зато интеграция информационных систем РЖД и авиакомпаний с системами учета льгот позволит существенно упростить и ускорить покупку билетов, снизит число случаев мошенничества, минимизирует бумажный документооборот, уверены эксперты.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»