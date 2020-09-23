«Бизнес от сердца» оценят на актуальность и прибыльность Приморских предпринимателей центр «Мой бизнес» приглашает к участию в конкурсе «Лучший социальный проект года». На суд жюри принимаются работы, направленные на решение общественно важных задач и улучшение жизни в крае, сообщили в пресс-службе региона.

Заявки принимаются до 30 октября. Каждый конкурсант может побороться за победу только в одной из восьми номинаций: «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект в сфере социального обслуживания», «Лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей», «Лучший проект в культурно-просветительской сфере», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

Кроме того, работы принимаются в номинациях: «Лучший проект в сфере социального туризма», «Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества» и «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

Жюри оценит инновационный подход к решению проблем, а также финансовую модель – преимущество отдадут проектам, вышедшим на самоокупаемость или приносящим прибыль.

«Люди, которые своим бизнесом меняют жизнь к лучшему в родном городе и регионе, решают социальные проблемы, достойны признания. Мы надеемся, что они вдохновят других начинать свое дело и своим примером докажут, что «бизнес от сердца» дает возможность не только помогать другим, но и зарабатывать деньги», – подчеркнул генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Центр инноваций социальной сферы – подразделение центра «Мой бизнес» – подведет итоги регионального этапа конкурса в ноябре. Победителей представят для участия в федеральном этапе, где они смогут претендовать на звание лучших в стране.

Напомним, что в прошлом году на конкурс «Лучший социальный проект года» подали заявки более 30 предпринимателей Приморья. Заявки приходили из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Партизанска, Находки, Арсеньева, Большого Камня, Фокино, села Борисовка и поселка Шкотово.

«В Приморье много достойных проектов: такси для инвалидов, частные детские сады и развивающие центры, творческие мастерские, дома отдыха для пожилых людей, медицинские центры, проекты в области просвещения. В этом году 74 предпринимателя края вошли в реестр социальных предприятий. Мы будем очень рады видеть заявки на участие в конкурсе от всех бизнесменов, желающих сделать мир вокруг себя лучше, – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова.

Справка

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону 8 (423) 279-59-09.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»