Есть на улице неприлично? Забудьте это правило Блюда из морепродуктов, мяса, курицы, пироги, рис и лапшу с различными добавками, соусами и подливками можно попробовать на фестивале уличной еды во Владивостоке.

Шесть торговых точек, представляющих известные кафе и рестораны города, расположились на улице Адмирала Фокина, чтобы горожане и гости приморской столицы без особых проблем познакомились с блюдами дальневосточной кухни. Фестиваль уличной еды Vladifoodstreet работает в приморской столице с 6 сентября. Среди тех, кто уже стал клиентом стритфуда, – корреспондент РИА VladNews.

Прямо на пешеходном участке улицы рестораторы установили столы и стулья, а также украсили выделенную им территорию декоративными клумбами. Представленные кухни разнообразны: кто-то предлагает фермерские пироги, кто-то индийское карри, китайскую лапшу, морские деликатесы. Объединяет их одно: блюда быстрого приготовления.

Цены на фестивале, как правило, немного ниже ресторанных. Порции, кстати, тоже. Как говорится, только попробовать.

«С одной стороны, и вкусно, и недорого, а с другой – порции небольшие. Но в любом случае это хорошая идея рестораторов, одобряю. Мне было интересно что-то попробовать, даже не испытывая голода», – поделилась своими впечатлениями молодая жительница Владивостока.

«У меня два сына, и мы все любим вкусно поесть. Поэтому были приятно удивлены, когда, решив прогуляться семьей по набережной, попали на гастрономический фестиваль. Вкусы у нас разные, поэтому пришлось разойтись по павильонам, чтобы каждый взял понравившееся блюдо. Старший сын взял рис с овощами в воке, младший – курицу в панировке. А я, например, любитель индийской кухни и очень обрадовался, увидев, что она есть среди павильонов», – сообщил другой посетитель.

«Жаль, что «будочки» с едой здесь лишь до конца сентября. Помню, когда на этой улице стояли киоски, в которых готовили и торговали шаурмой. Конечно, они не сравнятся с фестивальными павильонами, но в одном из тех киосков была лучшая, по моему мнению, шаурма в городе. Было бы здорово, если бы нынешний стритфуд остался здесь надолго, не только в теплое время года», – говорил другой мужчина, ожидавший своего заказа.

Из-за большого количества посетителей Vladifoodstreet улица Адмирала Фокина стала еще более многолюдной. Даже попав сюда случайно, трудно удержаться, чтобы не попробовать уличную еду от известных ресторанов города. А попробовав, не вернуться специально за полюбившимся блюдом. В любом случае недовольных гастрономической улицей среди горожан не нашлось.

Справка

Цены на самые популярные блюда у горожан:

Чикен кари – 250 руб.

Скерт стейк – 400 руб.

Картофельный салат – 100 руб.

Яичная лапша с копченой курицей – 300 руб.

Рис с яйцом и овощами – 180 руб.

Чикен гоу – 250 руб.

Кирилл МИНЯЙЛО/РИА VladNews

Фото Алексея Воронина