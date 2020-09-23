Возьми молодые побеги кедра, добавь меда… Вы можете не знать, но помогут вам в этом таежные богатства нашего края. А найти свежайшие образцы можно на ярмарке «Сделано в Приморье: фестиваль тайги – 2020», которая открылась в минувшие выходные во Владивостоке. Работать она будет еще десять дней, так что успеете.

Торговые палатки ставшей уже традиционной ярмарки разместились на площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской, на месте бывшего троллейбусного кольца.

Нынешний, четвертый фестиваль оказался преимущественно медовым. И не потому, что большинство палаток пчеловодческие. В этот раз роль ключевого продукта официально отведена приморскому меду. Специальной зоной ярмарки стало так называемое медовое пространство, где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края в течение нынешней и следующей недели пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы с медовым уклоном, медовые чаепития.

И сами производители постарались максимально расширить свой ассортимент, представив горожанам практически все, что можно создать из продукции пчеловодства, от медовухи до косметического мыла. Медовуха, к слову, не та, что можно купить на розлив в пивных магазинах, и уж точно не та, что продается в магазинах в ПЭТ-бутылках, а самая что ни на есть настоящая, настоянная по традиционным рецептам, в составе которой лишь вода (березовый сок), мед и перга вместо дрожжей.

Здесь же можно купить уже ставшее популярным у приморцев медовое мыло (брусочек за 100 рублей). Причем мыло представлено в ассортименте: есть с тонизирующим эффектом (с добавлением трав), смягчающее (сорт с добавлением молока) и даже такое, что можно использовать в качестве шампуня, укрепляющего корни волос.

– Никакими бальзамами и шампунями не пользуюсь, а все мои одноклассники между тем уверены, что я закрашиваю седину, – рекламирует на собственной шевелюре эффект своего же медового мыла пчеловод Андрей Соколов.

Есть в продаже прополис, крем для рук на основе пчелиного воска, восковые салфетки – бутерброды заворачивать. Представлен, разумеется, и сам мед – в баночках, ведерках, в сотах. Причем соты продаются прямо в рамках, только очень маленьких. Кроме того, сотовые скульптуры можно купить и в баночках. И выстраивали такие соты в банках сами пчелы.

– Главное, вощину правильно заложить, а пчелы уже сами выстроят заданную форму и в миниатюрной рамке, и в стеклянной банке, – рассказывает пчеловод Олег Пазенко.

Помимо меда и продукции из него на ярмарке полно, разумеется, и других лесных даров – ягод, сушеных и в виде варенья, дикоросов да трав, собранных далеко в тайге, в районе Пидана, Темного ключа. Продаются травы по отдельности и в виде сборов. К слову, среди продавцов травяных чаев есть и те, кто уже представлял свою продукцию за границей – на выставках в Берлине, в Сингапуре. У них в ассортименте и целебные сборы, и витаминные. Бадан, молодые побеги кедра, цветы боярки, брусничный лист – этот сбор, например, хорош при проблемах с поджелудочной железой и печенью. Или вот иван-чай с пятью сортами ягод, полевые сборы с добавлением лепестков роз – это для витаминизации. За упаковку просят 400 рублей, так и упаковки хватает на 10 литров чая.

– К тому же наши составы очень чистые – здесь нет стеблей, только листья, плоды и лепестки цветов, – объясняет продавец.

Организаторы отмечают, что им удалось буквально «принести тайгу в город», и желают гостям фестиваля новых интересных гастрономических открытий благодаря продукции приморских производителей. Напоминаем, что ярмарочная площадка на улице Адмирала Фокина будет работать до 3 октября ежедневно с 10 утра до 20.00.

Лика ТКАЧЕНКО

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