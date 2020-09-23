Молочные реки, ржаные хлеба: Приморье и Белоруссия нашли взаимовыгодные интересы Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Леонид Заяц подписали протокол о развитии между территориями торгово-экономических отношений и сотрудничества в социальной сфере, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Документ предполагает осуществление поставок в Приморский край из Республики Беларусь дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования и многоуровневых парковок, а также участие белорусских строительных организаций в возведении у нас в крае жилищных и социальных объектов, создание торгового дома белорусской продукции.

– Документ позволит широко интегрировать высококачественную продукцию Могилевской области в наш регион. Сельскохозяйственная продукция уже известна и популярна среди приморцев. Уверен, что техника и опыт белорусских специалистов также будут востребованы у нас, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также в рамках подписанных соглашений будет активизировано сотрудничество в социальной сфере: планируются проведение Дней культуры Приморского края в Республике Беларусь, обмен студентами, молодежными делегациями, туристическими группами.

– Важно, чтобы наша молодежь, школьники, студенты общались друг с другом, знали свою историю, героические подвиги во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, – заявил глава Приморья.

Леонид Заяц поблагодарил Олега Кожемяко за визит и выразил уверенность в развитии дальнейшего сотрудничества между регионами.

– Подписание этого важного документа позволит достичь существенного сдвига в торгово-экономических отношениях между нашими территориями, – отметил он.

Напомним, что делегация Приморского края во главе с Олегом Кожемяко в начале этой недели прибыла с рабочим визитом в Республику Беларусь. Участники деловой миссии посетили ряд предприятий машиностроения, производства сельскохозяйственной, коммунальной техники и общественного транспорта, объекты социальной инфраструктуры и пищевой промышленности. Ранее в рамках двусторонней встречи главы Приморского края и Могилевской области Беларуси обсудили возможности сотрудничества в продовольственной сфере, в поставках ржаной муки, в применении белорусских технологий выпечки хлеба в регионе и т.д.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о встрече Олега Кожемяко с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Крупко. Стороны договорились развивать агропромышленный комплекс Приморья с учетом богатого опыта белорусов в этой отрасли.

– Будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции, товаров народного потребления из Республики Беларусь, поставки мясной продукции, сыров, сливочного масла из «Бабушкиной крынки» в торговые сети и социальные учреждения края, – рассказал губернатор.

Также белорусский опыт будет задействован в строительстве молочно-товарных комплексов под ключ в Приморье. Договорись стороны и об обучении студентов старших курсов, преподавателей из Приморья в аграрных учебных заведениях Республики Беларусь.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы исполнительного комитета Могилевской области (Республика Беларусь)