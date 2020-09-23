Это фантастика! Но Владивосток реален О съемках многосерийного фильма «Осенние визиты» по одноименному роману российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, которые проходят в нашем городе, «В» рассказывал вам, уважаемые читатели, в номере за 9 сентября. И вот на этой неделе, 25 сентября, в 18.00 в кинотеатре «Москва» состоится премьера первой серии фантастической киноэпопеи.

Кинопоказ пройдет в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России – 2020», в нем примет участие сам Сергей Лукьяненко (автор культовых «Ночного дозора» и «Дневного дозора», также экранизированных). После сеанса зрители и поклонники творчества известного фантаста смогут с ним пообщаться. Затем на втором этаже кинотеатра «Москва» состоится пресс-конференция.

Как уже писал «В», съемки «Осенних визитов» ведутся во Владивостоке с июня прошлого года. Полностью завершить работу над 8-серийным фильмом его команда планирует в 2022-м. А нынешней осенью предстоят широкомасштабные съемки в центре города, они пройдут при поддержке администрации приморской столицы.

На встрече с главой Владивостока Олегом Гуменюком сценарист и режиссер фильма Георгий Саенко рассказал, что права на экранизацию романа «Осенние визиты» он лично получил от автора. Сергей Лукьяненко передал права в 2019 году во время фестиваля «Литература Тихоокеанской России» за символическую плату в 1 рубль.

– При выборе актеров мы делаем упор на их профессионализм, в основном снимаются наши местные артисты, причем денег за это не получают. Но все приходят на съемочную площадку с удовольствием и работают с полной отдачей. Скоро и зрители оценят, насколько сильными получились персонажи, – рассказал продюсер и актер Сергей Лисинчук.

По словам авторов фильма, особенный колорит ему придают виды Владивостока. Так, творческим решением стала идея заменить поезда, на которых передвигаются главные герои романа, на катера и таким образом запечатлеть красоту наших морских пейзажей.

– Наш город достоин быть запечатленным в кино, когда-то этим занималась киностудия Дальтелефильм. А теперь мы должны помочь киноиндустрии Владивостока обрести современное воплощение, и «Осенние визиты» – это прекрасное начало сотрудничества администрации города с режиссерами и создателями кино, – отметил Олег Гуменюк.

Отдел новостей «В»

Фото с официальной страницы сериала «ВКонтакте»