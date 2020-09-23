Лучший мотогонщик России – приморец Сергей Логачев Наш земляк выиграл финал личного чемпионата России по спидвею. Для Сергея Логачева, спортсмена команды «Восток», эта победа стала первой в карьере. Отборочные и финальные заезды проходили в городе Октябрьском (Республика Башкортостан) в минувшее воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-служба краевого правительства.

Сергей Логачев набрал 14 очков, опередив ближайших конкурентов – Владимира Бородулина из Балаково и Рената Гафурова из Тольятти. Судьба титула решилась только в последней серии заездов. До этого момента лидировал Ренат Гафуров, но в результате падения он оказался третьим. Этим обстоятельством воспользовался приморский гонщик, который выстоял в условиях дождя не только против сильных соперников, но и против сложной трассы.

По словам председателя федерации мотоциклетного спорта Приморского края Владимира Селезнева, изначально Сергей вообще не должен был принимать участие в турнире, отчего его успех ценен вдвойне.

– На финал личного чемпионата России были заявлены юниоры Павел Лагута, Марк Карион и Виталий Котляр, но вместо Кариона, снявшегося с выступления по состоянию здоровья, заявили новоявленного мастера спорта России Сергея Логачева, – рассказал Селезнев.

Напомним, что Логачев уже внес вклад в победу «Востока» над лидером командного чемпионата страны – балаковской «Турбиной», набрав 14 очков. Сергей будет завершать сезон вместе с «Востоком». Ближайшие гонки пройдут в Уссурийске 11 и 14 октября. В заключительном этапе командного чемпионата России приморцы примут «Башкирию».

Отдел новостей «В»

Фото СК «Восток» / сайт primorsky.ru