Наш человек в завидной дюжине Виктор Шалай, директор государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость», включен в список 12 самых завидных женихов, живущих в регионах России, по версии известного гламурного журнала «Татлер».

В самую завидную «провинциальную неженатую дюжину» также вошли министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, создатель алкогольной компании «Регата» из Ростова-на-Дону Николай Василенко, сын владельца «Татнефти» Равиль Маганов, именитый боксер из Владикавказа Мурат Гассиев и другие достойные молодые холостяки.

Наш земляк Виктор Шалай представлен журналом как человек идеи, пассионарий (лидер, человек, наделенный сверхизбыточной энергией), сумевший добиться открытия в Приморье федерального музея, собирающего под свое крыло все объекты крепости.

«Виктор Алексеевич – не только деятель культуры, но и ее носитель, – пишет «Татлер», – запишитесь к нему на экскурсию и все два часа любуйтесь окладистой бородой и костюмом с платочком в нагрудном кармане».

Неизвестно, как отнесся Виктор Шалай к такой неожиданной славе завидного жениха, но точно можно сказать, что у него достаточно чувства юмора, чтобы по-доброму улыбнуться на этот счет.

Заметим, что «Татлер» не впервые уделяет внимание деятелям культуры из Владивостока. В свое время на обложке журнала появилась картина нашего земляка Владимира Погребняка, которую купил Марк Гарбер, известнейший российский предприниматель, собиратель искусства, писатель, путешественник.

Любовь Берчанская

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