На стелах сэкономим, но доблесть останется Снижение доходов приморской казны в «коронавирусных» условиях скажется на установке памятных монументов в населенных пунктах края. В частности, под бюджетные ножницы попали две стелы воинской доблести: в Дальнереченске и селе Полтавка Октябрьского района.

Соответствующий законопроект внесен вице-губернатором Антоном Волошко в региональный комитет Законодательного собрания ПК. Он позволит сэкономить бюджету Приморья почти 20 млн рублей.

Правительство региона предложило частично приостановить действие краевого закона «О почетных званиях Приморского края «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», принятого в июле прошлого года. Этот закон предусматривает, что вместе с присвоением почетного звания в муниципалитетах должна быть установлена памятная стела.

В этом году в правительство поступило два ходатайства о присвоении почетного звания: селу Полтавка Октябрьского района и Дальнереченску. В первом случае установка стелы оценивается в 14 млн рублей, во втором – в 4,4 млн.

«В настоящее время с учетом снижения доходной базы краевого бюджета ввиду распространения коронавирусной инфекции указанные расходы не могут быть осуществлены ни в текущем, ни в 2021 году», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ приостанавливает только установку памятных объектов и позволяет без дополнительных финансовых затрат присвоить муниципалитетам почетные звания. Он будет рассмотрен региональным комитетом 28 сентября, после чего его направят на очередную сессию парламента Приморья.

Напомним, что о серьезном снижении доходов краевой казны сообщила председатель правительства края Вера Щербина на сентябрьском заседании ЗС ПК. По ее словам, налоговые поступления сократились почти на 2,2 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 сентября уменьшились на 9,2 млрд. Потери бюджета к концу 2020 года прогнозируются на уровне от 13 до 16 млрд рублей.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото с сайта администрации Дальнереченска