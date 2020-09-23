Ежедневно в районе 70… За понедельник, 21 сентября, в Приморье коронавирус лабораторно подтвердили у 68 пациентов. 104 человека победили COVID-19, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.

На протяжении последних двух недель заболеваемость коронавирусом в Приморском крае стабильно держится в районе 70 новых случаев ежедневно, отметили в ведомстве. Общее количество заразившихся с начала эпидемии составляет 11194 человека. Не справились с коронавирусом за это время 115 приморцев. Выздоровели 9663 пациента.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Отдел новостей «В»