Где привиться от гриппа быстро и бесплатно В Приморье продолжается кампания по вакцинации граждан от гриппа. В организованных мобильных пунктах уже привились порядка 300 тысяч приморцев. По плану регионального минздрава необходимо вакцинировать более 60 процентов населения края, а это 1,1 миллиона детей и взрослых.

Так, во Владивостоке до 1 ноября работают несколько комплексов бесплатной вакцинации: большие палатки, на которых есть вся необходимая информация, – мимо не пройдешь. Организованы они по всем районам города, в удобных для населения местах: рынок на ул. Спортивной (вблизи ТЦ «Виктория»), торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д, 2-й этаж), центральная площадь (здесь открыты два мобильных комплекса), торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150, автостоянка), парк «Фантазия» (проспект 100 лет Владивостоку, 105), торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (ул. Калинина, 8, 1-й этаж, вблизи магазина «Самбери»), торгово-развлекательный центр «Черемушки» (ул. Черемуховая, 15).

Корреспондент РИА VladNews на своем опыте убедился: вакцинация в мобильных пунктах – это удобно и незатратно по времени. Никакой очереди, в палатке работают три специалиста. Из документов попросили паспорт – это обязательно. Могут спросить полис обязательного медицинского страхования, но если его нет, то в прививке все равно не откажут. Заполнение документов отняло пять минут. Измерили температуру, отправили делать прививку. На это ушло еще три минуты.

Напомним, что мобильные палатки работают с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00. Некоторые пункты открыты и по воскресеньям (например, на центральной площади Владивостока).

А для тех, кто еще тянет с вакцинацией, напомним: этой осенью в Приморье сезон высокой заболеваемости ОРВИ начался на две недели раньше срока. И поликлиники уже ощутили это на себе: все больше кашляющих и чихающих пациентов. Медики подчеркивают, что прививка – это пока единственный способ уберечься от гриппа и его осложнений.

РИА VladNews

Фото Дениса Нагаева / primorsky.ru