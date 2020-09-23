«Парус надежды» просит присмотреться к соседям Привлечь внимание общественности к проблемам насилия в семье и выявлению детей и взрослых, которым нужна помощь, – цель акции «Мои соседи», которую организует 25 сентября во Владивостоке социально-реабилитационный центр «Парус надежды», сообщает пресс-служба мэрии.

«В нашем обществе есть дети, которые в силу сложившихся обстоятельств находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, подвергаются жестокому обращению со стороны родителей, сверстников, – говорят специалисты центра. – Эти ребята зачастую живут рядом с нами, в одном доме или дворе. И им очень нужна помощь неравнодушных людей, соседей».

Организаторы акцентируют, что главная задача акции – рассказать и взрослым, и детям, что в Приморье есть службы, готовые прийти на помощь. К распространению подготовлена листовка, в которой указаны все их телефоны. На улицах города ее будут распространять специалисты социально-реабилитационного центра «Парус надежды» и волонтеры.

Тревожную информацию о насильственных действиях в отношении детей или женщин можно передать по телефонам доверия: общероссийскому 8-800-2000-122 или местному 8 (423) 249-72-68. В случае необходимости также следует обращаться в службу экстренной помощи «Социальный патруль», расположенную по адресу: Владивосток, ул. Сипягина, 15. Позвонить в службу можно по номеру 8 (423) 2-902-011.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru