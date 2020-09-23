В новом сквере видеосистемы будут наблюдать даже за вашим настроением Обновленный Жариковский сквер на «Дальзаводе» открыли вечером в понедельник, информирует пресс-служба мэрии. Теперь у жителей и гостей Владивостока появилось еще одно комфортное место для отдыха и прогулок.

Перед торжественной церемонией для гостей играл саксофон, пели вокалисты, читали стихи поэты.

«Это третий сквер, который мы реконструировали в этом году во Владивостоке по нацпроекту. И это действительно радостное событие для горожан. Потому что один из самых важных вопросов, которые уже три года поднимают жители, – отсутствие комфортных, красивых, зеленых общественных пространств, где можно провести время с детьми, встретиться с друзьями или просто присесть на лавочку и отдохнуть», – отметила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко в своем приветственном слове.

Жариковский сквер теперь еще и безопасный – здесь появился не только бесплатный Wi-Fi, но и умная система видеонаблюдения МТС. Она может посчитать количество посетителей в сквере, распознать пол, возраст и эмоции человека, а также помочь в поиске людей. А тепловизоры в сквере настроены на распознавание дыма и огня, что поможет в предотвращении пожаров.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова / vlc.ru