Вы слыхали, как поет труба на валу крепостного форта? Какой еще город может похвастать такой изюминкой, как музыкальный пикник на пороховом погребе

Более пяти тысяч жителей и гостей приморской столицы, как подсчитала пресс-служба музея имени Арсеньева, посетили в прошедшие выходные «Музыкальный пикник», который прошел на объектах Владивостокской крепости – форте № 1, форте Поспелова и пороховом погребе № 13.

Причем большинство тех, кто выбрал «Музыкальный пикник» в качестве программы на выходные, посвятили ему два дня – один был отдан форту Поспелова, например, а второй – форту № 1 или пороховому погребу. Смотря кому что больше нравится. Кто хотел джаза и этно, отправлялись на форт № 1, а те, кто желал увидеть, как впишутся видеоинсталляции современных художников в интерьеры мрачноватых пороховых погребов, отправились на погреб № 13.

Впечатлений у народа хоть отбавляй: природа, музыка, интересные экскурсии. Да и добираться до места назначения и обратно было очень удобно – от площади ходили бесплатные автобусы. Гости пикника с удовольствием делились увиденным и услышанным в соцсетях: фотографии с фортов, видео с отрывками музыкальных выступлений разных коллективов, восторженные отзывы – от «молодцы, суворовцы из Уссурийска, дождь им не помеха, как выступили, я ладони отбила!» до «если вы не слышали, как звучит соло трубы на валу форта, разносясь над лесом и морем, вы много потеряли». Поэтому многие уже поставили себе задачу на будущий год (мероприятие обещает стать приметой ранней осени. – Прим. авт.): не пропустить «Музыкальный пикник».

Кстати, у тех, кто очень хотел бы побывать на фортах Владивостокской крепости – цивилизованно, без экстрима, – еще есть шанс. Во-первых, форт Поспелова открыт для туристов до середины октября. Во-вторых, 27 сентября на форте № 1 состоится фестиваль «Владивостокская крепость» (0+).

Форт № 1, названный в честь первого царя династии Романовых Михаила Федоровича, расположен на горе Кудрявцева в районе поселка Горностай. Это первый объект Владивостокской крепости, построенный с учетом боевого опыта Русско-японской войны. Толстые защитные стены и военные постройки форта дополняются элементами декора, которые должны были скрасить жизнь людей, проводивших здесь долгие месяцы службы. Гости фестиваля «Владивостокская крепость – 2020» одними из первых смогут увидеть форт № 1 и прогуляться по его территории с экскурсоводами. Отметим, что добраться до этого военно-исторического объекта будет несложно – весь день от центральной площади Владивостока до форта № 1 и обратно будут курсировать комфортабельные бесплатные автобусы.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея Воронина