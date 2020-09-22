И вырастает дивный мир… Что получится, если ученые и художники объединятся в творческом проекте

Международный выставочный проект «Дивный мир» (12+) начал свою работу сразу на трех площадках – в залах Учебно-научного музея ДВФУ, в галерее «Арка» и музее современного искусства «Артэтаж».

– Проект возник из желания поразмышлять над тем, что происходит в нашем мире сегодня, в такое полуабсурдное и пока только осмысляемое время пандемии, – говорит Юлия Климко, директор Художественного музея ДВФУ, куратор проекта. – Мы вдруг стали говорить про количество вирусов в мире, про то, что масса вирусов на земле больше, чем масса человечества. Так кто же такой человек тогда? В процессе этих размышлений и разговоров и появился проект.

Причем сначала все было скромно. Я познакомилась с ученым Александром Каганским, который является сторонником научной инициативы Bio4bio – биоразнообразие для биомедицины. Эта тема была мне очень интересна. В процессе общения мы стали говорить не только о науке, но и об искусстве, и постепенно возникла мысль, чтобы Александр создал некий свой творческий проект. Кстати, идея Bio4bio легко легла в суть проекта: чтобы изменить отношение человека к природным ресурсам, подчеркнуть важность сохранения биоразнообразия, необходимость единства человека и природы, художники вступают в сотрудничество с учеными, активно используя научные данные или технические разработки.

Вообще, мне показалось занимательным – ученый создает инсталляцию и фотовыставку на грани науки и искусства…

Уже в процессе обсуждения деталей мы вдруг поняли, что у каждого из нас есть знакомые ученые, художники, которые тоже могли и хотели бы порассуждать на эту тему. Так идея одной выставки расширилась и выросла, превратившись в проект «Дивный мир», который к тому же получил поддержку фонда имени Потанина. В итоге «Дивный мир» – это 16 участников из пяти стран. Каждый из них представляет свои работы, и внутри проекта получилось 18 мини-выставок. Две из них – Александра Каганского и саунд-арт Сергея Костырко – представлены в «Арке», остальные – в музее «Артэтаж» и Учебно-научном музее ДВФУ. У Александра это первый творческий проект, а дополняет его аудиокомпозиция, повторю, созданная специально для «Дивного мира» Сергеем Костырко. Эти специально подобранные и гармонично скомпонованные звуки природы позволяют зрителю глубже погрузиться в тему, почувствовать ее.

Особая часть выставки – листья со стихотворным текстом, которые, как в каплях смолы листочки древних деревьев, застыли в прозрачной оболочке. Эта инсталляция – давняя идея Александра, а вот фотографии деревьев уже дополняли ее. Стихи для нанесения на листья автор выбирал сам, и здесь подборка очень интересная – от Льюиса Кэрролла до владивостокского поэта Спартака Голикова.

Выставка «Дивный мир» предлагает взглянуть на глобальные проблемы через локальные, ставя в центр внимания Дальневосточный регион с древней геологической историей. Флора и фауна Дальнего Востока уникальны. На его просторах много заповедников и национальных парков, целью которых является сохранение популяций исчезающих видов животных и растений. Все работы в данном случае являются обдуманным заявлением художников, смотрящих в будущее.

– В названии проекта есть отсылка к антиутопии, к известному роману Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»?

– Это своего рода игра смыслов. Название проекта в первую очередь говорит о том, что думаем мы, люди, когда представляем себе будущее. Что же мы делаем, чтобы будущее стало таким, каким мы хотим его видеть? Это то, что является главным посылом проекта, то, о чем должны задуматься зрители, посетив выставочные залы…

Кстати

Проект «Дивный мир» предполагает проведение творческих встреч с авторами, публичных дискуссий и других мероприятий, расписание которых будет доступно на сайте Художественного музея ДВФУ.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА