Приморье присоединится к Всероссийскому дню ходьбы Физкультурно-спортивная акция состоится в воскресенье, 4 октября, сообщает сайт Sportprimorye. Центром проведения дня ходьбы станет набережная Спортивной гавани Владивостока. Участники спортивного праздника вместе с опытными инструкторами по скандинавской ходьбе пройдут 4-километровую дистанцию по «Тропе здоровья».

Организатором мероприятия выступает Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта Приморского края.

«Скандинавская ходьба – это идеальный способ поддержания физической активности. Ходьба практически не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с любым уровнем подготовки. Мы бы хотели, чтобы как можно больше взрослых и детей открыли для себя этот замечательный вид спорта», – поделилась руководитель общественной организации «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина.

По словам организаторов, на мероприятии будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры и рекомендации Роспотребнадзора.

Инициаторы праздника подготовили еще один подарок для гостей и жителей Владивостока – в качестве подготовительного этапа в сентябре пройдет серия бесплатных мастер-классов по скандинавской ходьбе. Они будут проводиться в пяти разных точках города. Приобщиться к этому виду спорта, познакомиться с теорией и практикой, закрепить правильную технику ходьбы, подготовиться к предстоящему старту 4 октября смогут все желающие.

Справка «В»

Всероссийский день ходьбы является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех во всем мире с 1991 года. Россия присоединилась к акции с 2014 года. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

Расписание бесплатных мастер-классов по скандинавской ходьбе во Владивостоке:

– По понедельникам: ул. Постышева, 7 с 9.00 до 10.00. Тел. 260-43-19, инструктор Елена.

– По четвергам: ул. Пушкинская, 63 с 9.00 до 10.00. Дополнительно в программе – растяжка, йога. Тел. 8902-555-22-38, инструктор Елена.

– По пятницам: аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25) с 9.00 до 10.00. Тел. 8902-524-45-51, инструктор Людмила.

– По субботам: спортивная набережная (напротив СК «Олимпиец») с 10.00 до 11.00. Тел. 8908-991-48-87, инструктор Жанна; стадион школы № 25 (ул. Никифорова, 41а) с 10.00 до 11.00. Тел. 8914-729-31-22, инструктор Татьяна.

– По воскресеньям: парк Минного городка с 9.00 до 10.00. Тел. 8951-028-34-04, инструктор Светлана.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА