Борцовская «зарядка» прошла в режиме онлайн-эстафеты Вадим Озеров, второклассник школы № 3 города Большой Камень и воспитанник тамошнего клуба самбо «Атлант», стал победителем первого международного заочного турнира, организованного ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо».

Эти необычные соревнования появились «благодаря» охватившей весь мир пандемии. Два друга, два неоднократных чемпиона мира, Европы и страны по самбо, заслуженные мастера спорта СССР – президент всероссийской НКО «Мы родом из самбо» Владимир Япринцев и глава дальневосточного отделения этой общественной организации Александр Аксенов из Владивостока придумали, как неформально и с пользой «закрыть» вынужденную и затянувшуюся из-за антивирусного карантина соревновательную паузу.

Решили для этого организовать заочную борцовскую «зарядку». В стиле времени – онлайн. Да не простую, а особенную, многоэтапную, включающую разнообразные и усложняющиеся на каждой новой ступени тренировочные комплексы с обязательными индивидуальными творческими элементами. Продумали каждую деталь необычного турнира, отправили проект на обсуждение в Сеть. И неожиданно даже для себя обнаружили, что идея нашла горячую международную поддержку, и не только в России и странах бывшего СССР, где самбо традиционно и много лет занимает ведущие спортивные позиции.

В итоге заявки на участие в онлайн-эстафете самбо пришли из 12 стран. Это (по алфавиту) Азербайджан, Англия, Армения, Беларусь, Германия, Казахстан, Кипр, Латвия, Россия, Узбекистан, Украина, Франция. И желающих победить здесь оказалось под тысячу самбистов в возрасте от 5 лет и за 60.

Организаторы составили возрастные категории, разослали всем претендентам для подготовки комплексы упражнений, утвердили многоступенчатую форму турнира. Он, кстати, потому и стал называться эстафетой, что участники, завершив программу первого этапа и получив от компетентного жюри оценки за него, переходили к следующему. А всего необходимо было постепенно выполнить друг за другом восемь заданий – обязательных и произвольных.

Такой регламент пришелся по нраву всем участникам турнирной эстафеты еще и потому, что заполнил по времени на целых несколько недель практически весь карантинный период и позволил каждому уверенно поддерживать боевую спортивную форму, не расслабляясь ни на день. Да и сами организаторы и арбитры находились на связи со всеми странами и городами, практически в режиме нон-стоп – ведь им пришлось смотреть в разных часовых поясах онлайн-выступления каждого участника и оценивать их.

– Приморский край в этом турнире представляли около 30 участников разных возрастов, – рассказывает директор Федерального учреждения «Приморское государственное училище олимпийского резерва» четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксенов. – Понятно, что каждому из них необходима была практическая помощь в тренировках, предоставлении спортивных залов, организации и отправке съемочного материала. Тем более что по нашей инициативе в число участников этой эстафеты самбо были вне конкурса включены и 15 «особенных» детей – с ДЦП и другими заболеваниями в возрасте от 5 до 16 лет. И такая всемерная помощь была оказана нашим училищем и нашими тренерами. Результат – победитель в самой младшей возрастной категории Вадим Озеров и два призера. Это 10-летний Егор Долматов (он тоже, как и Озеров, представляет Большой Камень) и 35-летний Алексей Магрелов из Владивостока. Да и все остальные наши участники показали высокий уровень подготовки, подтвердив чемпионские традиции самбо Приморья.

Остается добавить, что всех самбистов, а также представителей и поклонников разных видов спорта Владивостока и Приморья уже в ближайшее время ждет еще немало ярких событий. В числе первых из них – намеченное на 24 сентября торжественное открытие спорткомплекса «Арена спорта» на улице Володарского, 3а. Это получивший вторую жизнь полностью отреставрированный и оснащенный самым современным тренировочным оборудованием бывший спортзал Дальневосточного политехнического института – альма-матер приморского самбо. Именно отсюда под руководством заслуженного тренера СССР, почетного жителя Владивостока Виктора Александровича Сорванова вышли десятки чемпионов мира, Европы, страны, в том числе и Александр Аксенов.

Евгений КОЗУБ

Фото из архива Александра АКСЕНОВА