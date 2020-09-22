Борцовская «зарядка» прошла в режиме онлайн-эстафеты

Вадим Озеров, второклассник школы № 3 города Большой Камень и воспитанник тамошнего клуба самбо «Атлант», стал победителем первого международного заочного турнира, организованного ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо».

22 сент. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4738 (6443) от 22 сент. 2020

Эти необычные соревнования появились «благодаря» охватившей весь мир пандемии. Два друга, два неоднократных чемпиона мира, Европы и страны по самбо, заслуженные мастера спорта СССР – президент всероссийской НКО «Мы родом из самбо» Владимир Япринцев и глава дальневосточного отделения этой общественной организации Александр Аксенов из Владивостока придумали, как неформально и с пользой «закрыть» вынужденную и затянувшуюся из-за антивирусного карантина соревновательную паузу.

Решили для этого организовать заочную борцовскую «зарядку». В стиле времени – онлайн. Да не простую, а особенную, многоэтапную, включающую разнообразные и усложняющиеся на каждой новой ступени тренировочные комплексы с обязательными индивидуальными творческими элементами. Продумали каждую деталь необычного турнира, отправили проект на обсуждение в Сеть. И неожиданно даже для себя обнаружили, что идея нашла горячую международную поддержку, и не только в России и странах бывшего СССР, где самбо традиционно и много лет занимает ведущие спортивные позиции.

В итоге заявки на участие в онлайн-эстафете самбо пришли из 12 стран. Это (по алфавиту) Азербайджан, Англия, Армения, Беларусь, Германия, Казахстан, Кипр, Латвия, Россия, Узбекистан, Украина, Франция. И желающих победить здесь оказалось под тысячу самбистов в возрасте от 5 лет и за 60. 

Организаторы составили возрастные категории, разослали всем претендентам для подготовки комплексы упражнений, утвердили многоступенчатую форму турнира. Он, кстати, потому и стал называться эстафетой, что участники, завершив программу первого этапа и получив от компетентного жюри оценки за него, переходили к следующему. А всего необходимо было постепенно выполнить друг за другом восемь заданий – обязательных и произвольных. 

Такой регламент пришелся по нраву всем участникам турнирной эстафеты еще и потому, что заполнил по времени на целых несколько недель практически весь карантинный период и позволил каждому уверенно поддерживать боевую спортивную форму, не расслабляясь ни на день. Да и сами организаторы и арбитры находились на связи со всеми странами и городами, практически в режиме нон-стоп – ведь им пришлось смотреть в разных часовых поясах онлайн-выступления каждого участника и оценивать их.

– Приморский край в этом турнире представляли около 30 участников разных возрастов, – рассказывает директор Федерального учреждения «Приморское государственное училище олимпийского резерва» четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксенов. – Понятно, что каждому из них необходима была практическая помощь в тренировках, предоставлении спортивных залов, организации и отправке съемочного материала. Тем более что по нашей инициативе в число участников этой эстафеты самбо были вне конкурса включены и 15 «особенных» детей – с ДЦП и другими заболеваниями в возрасте от 5 до 16 лет. И такая всемерная помощь была оказана нашим училищем и нашими тренерами. Результат – победитель в самой младшей возрастной категории Вадим Озеров и два призера. Это 10-летний Егор Долматов (он тоже, как и Озеров, представляет Большой Камень) и 35-летний Алексей Магрелов из Владивостока. Да и все остальные наши участники показали высокий уровень подготовки, подтвердив чемпионские традиции самбо Приморья.  

Остается добавить, что всех самбистов, а также представителей и поклонников разных видов спорта Владивостока и Приморья уже в ближайшее время ждет еще немало ярких событий. В числе первых из них – намеченное на 24 сентября торжественное открытие спорткомплекса «Арена спорта» на улице Володарского, 3а. Это получивший вторую жизнь полностью отреставрированный и оснащенный самым современным тренировочным оборудованием бывший спортзал Дальневосточного политехнического института – альма-матер приморского самбо. Именно отсюда под руководством заслуженного тренера СССР, почетного жителя Владивостока Виктора Александровича Сорванова вышли десятки чемпионов мира, Европы, страны, в том числе и Александр Аксенов.

Евгений КОЗУБ

Фото из архива Александра АКСЕНОВА

 