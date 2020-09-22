Диабет второго типа: доктора рекомендуют физкультуру, овощи и анекдоты Каждый день в России появляется 420 человек с сахарным диабетом 2-го типа, причем большинство из них – люди трудоспособного возраста. В отличие от диабета 1-го типа, который развивается внезапно и стремительно, СД2 начинается лет за 10-15 до постановки диагноза. Это одна из болезней, избежать которую в наших силах, если проявить разумную настороженность, предупреждает Medportal.

Откуда берется СД2

При сахарном диабете 2-го типа тело не отвечает на инсулин – гормон, который проводит глюкозу внутрь клетки. Инсулина становится все больше, а реакция на него – меньше. Это называется инсулинорезистентность. В результате сахар не попадает в клетку и перестает работать как источник энергии. Он откладывается на наших боках, накапливается в крови и приводит главным образом к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кто в группе риска

Предвестники болезни – лишний вес, нездоровая диета, богатая быстрыми углеводами, и недостаток физической активности. Риск получить диагноз «сахарный диабет 2-го типа» увеличивается за счет наследственной предрасположенности. Если ваши родственники страдали от СД2, к сожалению, вам тоже стоит опасаться этой болезни.

Главный признак – «спасательный круг» на талии

Симптомы диабета могут не проявляться годами, а высокий уровень сахара в крови или моче обнаружится случайно при обследовании у врача. Впрочем, часто будущего диабетика можно приметить еще на пороге. В большинстве случаев это будет человек за 45 с избытком килограммов, которые лежат «спасательным кругом» на талии. Большой объем талии – один из внешних признаков метаболического синдрома, начального этапа нарушений углеводного обмена. В запущенных случаях избыток сахара в крови может давать симптомы, схожие с признаками диабета 1-го типа.

Что подтвердит диагноз

При подозрении на диабет стоит обратиться к терапевту или врачу общей практики. Он назначит анализы для проверки уровня глюкозы:

– кровь натощак из пальца и из вены;

– определение глюкозы и кетоновых тел в моче;

– кровь на гликированный гемоглобин;

– в некоторых случаях – тест на глюкозотолерантность, когда за два часа до замера сахара надо выпить стакан сладкой воды.

Можно ли вылечить СД2?

Сахарный диабет можно вылечить только в самом начале – на этапе метаболического синдрома или преддиабета, когда поджелудочная еще вырабатывает инсулин, но меньше необходимого. В это время еще нет необратимых изменений в сосудах и нервах – главной причины, почему опасен диабет.

Изменить будущее возможно движением и диетой. Международная диабетическая федерация рекомендует снизить дневной калораж до 1200 калорий до тех пор, пока индекс массы тела не войдет в норму. Для этого стоит отдать предпочтение овощам и продуктам с низкой гликемической нагрузкой.

Когда одной диетой не помочь

Если диагноз уже поставлен и глюкоза в крови выше нормы, ситуацию, к сожалению, не вернуть к исходным позициям. Для того чтобы избежать осложнений сахарного диабета – болезней сердца, глаз и почек, необходима сахароснижающая терапия. Есть несколько лекарственных групп, которые помогают поддерживать углеводный обмен.

В первую очередь это метформин и препараты сульфонилмочевины. Несколько лекарств одновременно прописывают, если уровень гликированного гемоглобина превышает 7,5 %. Врач может назначать разные комбинации и дозировки – они зависят от эффективности лечения в каждом конкретном случае. При переходе с одного препарата на другой или добавлении нового медикамента обычно проходит от 3 до 6 месяцев. За это время можно понять, помогают ли выписанные лекарства справиться с сахарной нагрузкой. В запущенных ситуациях назначается инсулин. Его могут подкалывать курсами или назначить домашние инъекции.

На завтрак – физкультура, на ужин – улыбка

Даже когда прошлое не вернуть и приходится поддерживать здоровье медикаментозно, контроль сахарного диабета частично остается в наших руках. Например, снижение веса до нормальных значений увеличивает эффективность лекарственной терапии СД2, а депрессия ухудшает прогноз болезни. Поэтому, на какой бы стадии диабета вы ни оказались, стоит полюбить вкус сочных овощей и физические нагрузки.

Отдел новостей «В»

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