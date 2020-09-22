Полетят открытки в Ле Бурже Во Владивостоке в Пушкинском театре на днях подвели итоги конкурса детских рисунков «Под одним небом» (0+), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти легендарного франко-советского корпуса истребителей «Нормандия-Неман».

Как рассказала Елена Теренецкая, представитель «Альянс Франсез-Владивосток» (а эта общественная организация совместно с Приморской краевой детской библиотекой выступили организаторами мероприятия), конкурс проходил с февраля по март 2020 года и благодаря в первую очередь усилиям сотрудников краевой детской библиотеки из городского мероприятия превратился в масштабное региональное событие. Главная задача «Под одним небом» – расширить и усилить культурное и образовательное сотрудничество между Россией и Францией, а также привлечь внимание детей и подростков к истории международной дружбы и сотрудничества двух стран в период Великой Отечественной войны.

– «Нормандия-Неман» – авиационный полк французских летчиков, воевавший во время Второй мировой войны на советско-германском фронте в 1943–1945 годах, – рассказала Елена Теренецкая. – Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 году. Летчики полка внесли огромный вклад в победу над фашизмом, став символом французской отваги и мужества.

В год 75-летия окончания Второй мировой войны по инициативе посольства Франции в России и сети центров «Альянс Франсез» в 13 городах нашей страны были проведены конкурсы рисунков, выставки, интерактивные образовательные проекты, лекции, посвященные эскадрилье «Нормандия-Неман». Все это – чтобы напомнить об уже забывающейся истории французского Сопротивления, истории дружбы французских и советских летчиков и механиков в годы Великой Отечественной войны.

Начиная конкурс во Владивостоке, мы не ожидали, что мероприятие примет такой размах. В финал вышли работы учащихся из Владивостока, Уссурийска, Пограничного, Борисовки, Новоникольского, Сергеевки.

Мы выбрали для печати из более чем 50 вариантов 20 – это не только работы победителей, но и самые яркие, самые трогательные рисунки.

К мероприятию присоединилась «Почта России», и рисунки-победители стали открытками. На праздничном мероприятии в Пушкинском театре все собравшиеся могли подписать открытки (сотрудники «Альянс-Франсез» даже помогали ребятам, подсказывая, как правильно написать «merci beaucoup») и, наклеив марку, отправить их в адрес посла Франции в России Пьера Леви, советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России Фабриса Руссо, в военную миссию посольства Франции в России, а также во Французский институт в Москве и Санкт-Петербурге, в Музей авиации и космоса в Ле Бурже (где создана огромная экспозиция, посвященная «Нормандии-Неман») – специально для директора музея мадам Анн-Катрин Робер-Огюстен.

Кроме того, на празднике перед участниками выступила Ирина Трусова, доцент кафедры гуманитарных наук МГУ имени Невельского, и рассказала им о посткроссинге – популярном во всем мире движении по обмену почтовыми открытками. Кто знает, возможно, девчонки и мальчишки, чьи рисунки стали открытками, присоединятся к этому движению…

Кстати, как отметила Елена Теренецкая, всем победителям и лауреатам конкурса, которые по разным причинам не смогли приехать во Владивосток, открытки с их рисунками обязательно будут доставлены. По почте.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено «Альянс-Франсез Владивосток»