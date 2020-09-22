Муниципальный парк спецтехники пополнят тракторы и вакуумно-подметальные машины Власти Владивостока намерены в этом году закупить 117 единиц новой спецтехники для ремонта дорог и уборки улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, планируется, что в этом году парк техники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» пополнят 27 тракторов с щетками и отвалами, 19 погрузчиков, 8 вакуумно-подметальных машин, 2 каналопромывочные машины, автогрейдер и ряд другой техники и спецобородования.

Напомним, что в прошлом году для ремонта дорог краевого центра и их уборки закупили 40 единиц новой спецтехники – фронтальный погрузчик, экскаваторы, тракторы, машину для нанесения разметки, грузовые автомобили, прицепной гудронатор, фрезу и дорожные комбинированные машины.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru