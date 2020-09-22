Добавки можно? Во Владивостоке увеличены суммы на питание школьников. Как пояснили в пресс-службе мэрии, из федерального и краевого бюджетов школам краевого центра дополнительно выделено 147 миллионов рублей.

Это означает, что кормить школьника теперь будут не на 42 рубля в день, а на 70.

Как уточнили специалисты городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, это уже второе повышение за последнее время. В январе 2019 года финансирование также увеличилось вдвое. Тогда было составлено новое меню. Кроме того, каждому ученику начальных классов стали предоставлять стакан молока. Благодаря очередному повышению у специалистов Роспотребнадзора есть возможность еще больше разнообразить меню. В нем появится больше овощей, мясных и молочных продуктов.

Напомним, что право на бесплатное питание во Владивостоке имеют школьники:

– 1-4-х классов (завтрак, молоко);

– 5-11-х классов из многодетных семей (обед);

– 5-11-х классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморье (обед);

– 5-11-х классов из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении (обед);

– 1-11-х классов с ограниченными возможностями здоровья (завтрак, обед).

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru