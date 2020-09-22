Белоруссия предлагает выпекать хлеб на приморских заводах из своей муки Возможности для укрепления экономических отношений между Приморьем и Республикой Беларусь стали основной темой встречи губернатора края Олега Кожемяко с председателем Могилевского областного исполнительного комитета республики Леонидом Зайцем.

Олег Кожемяко, находящийся с рабочим визитом в Беларуси, отметил, что удалось заключить предварительные соглашения о поставке оборудования, продуктов питания и непродовольственных товаров из Республики Беларусь в Приморский край.

«Все знают качество белорусских продуктов, их делают строго по ГОСТу. Для нас важно, чтобы в рационе у приморцев была только качественная и полезная пища и поменьше провизии иностранного производства с непонятным качеством и составом. Думаю, приморцы по достоинству оценят белорусскую продукцию», – приводит слова губернатора пресс-служба региона.

Кроме того, во время встречи речь шла о покупке коммунальной и строительной техники, а также обмене опытом в обозначенных отраслях между территориями.

По словам главы Приморья, в Могилевской области работает предприятие «Могилевлифтмаш», которое делает лифты, возводит роторные системы парковки автомобилей.

«Продукция завода интересна для нас в том числе из-за возможности поставки коммунальной техники, которая, кстати, уже работает во Владивостоке и ряде других городов Приморья и хорошо себя зарекомендовала», – заявил Олег Кожемяко.

Председатель областного исполкома напомнил, что товарооборот между Могилевом и Приморьем составил 9,1 миллиона долларов за семь месяцев этого года. И хотя показатель вырос на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, его можно увеличить.

Он также уточнил, что уже сейчас делегации прорабатывают предметно возможные направления для сотрудничества, чтобы скорее перейти от разговоров к реальным действиям.

«У нас достаточно ржаной муки, мы могли бы доставлять ее в Приморье по приемлемым ценам. Кроме того, на месте по нашим технологиям можно организовать хлебопечение. Таких направлений работы, где возможно комплексно сотрудничать, немало. В ноябре мы планируем отправить с ответным визитом группу ответственных лиц от исполкома и других организаций в Приморье, чтобы материализовать то, чему положили начало сегодня. Я говорю о плане совместных мероприятий в области развития торгово-экономических отношений», – обозначил Леонид Заяц.

Он также предложил проводить Дни Приморского края в Республике Беларусь и Дни Республики Беларусь в Приморском крае, чтобы повысить интерес местных жителей к продукции, производимой на дружественной территории.

Отметим, что вместе с главой Приморья в республику прибыли делегация руководителей профильных ведомств правительства края и мэр Владивостока Олег Гуменюк. Олег Кожемяко планирует посетить ряд предприятий машиностроения, в том числе предприятия по производству сельскохозяйственной, коммунальной техники и общественного транспорта «Бобруйскагромаш», «Могилевтрансмаш» и «Могилевлифтмаш», объекты социальной инфраструктуры и пищевой промышленности, среди которых знаменитая молочная компания «Бабушкина крынка».

Отдел новостей «В»

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пресс-служба исполнительного комитета Могилевской области / primorsky.ru, с сайта pixabay.com