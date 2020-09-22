Предпринимателей расстреляли за 230 тысяч рублей Двое жителей Приморья предстанут перед судом за убийство, сопряженное с разбоем.

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что в сентябре 2019 года двое приморцев убили двух предпринимателей, занимавшихся скупкой дикоросов. Фигуранты под предлогом продажи корня женьшеня заманили потерпевших в безлюдное место и застрелили их. От полученных ранений потерпевшие скончались.

Налетчики похитили 230 тыс. рублей, автомашину марки Lexus GX 470 стоимостью 1,2 млн рублей, а также ключи от квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, сожгли тела потерпевших.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей, 1959-го и 1968 годов рождения. В ходе обыска у одного из них полицейские обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела. Доказана причастность фигурантов к убийству, а также к незаконному приобретению, хранению, ношению, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимым могут назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отдел новостей «В»

Пресс-служба УМВД РФ по ПК