Тотальный диктант на ЛиТРе: болевые точки, двоеточия и тире В приморской столице 24–26 сентября состоится фестиваль «Литература Тихоокеанской России». На площадках мероприятия соберутся известные российские писатели и поэты, дальневосточные литераторы и деятели культуры. И впервые в этом году на ЛиТРе пройдут совместные с проектом «Тотальный диктант» активности, сообщил «В» координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Так, 24 сентября в Музее города (ул. Петра Великого, 6) состоится мастер-класс «Деловая коммуникация: болевые точки, двоеточия и тире» (6+). Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и кандидат филологических наук, член Филологического совета Тотального диктанта, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Наталья Милянчук расскажут, почему языковая грамотность – залог эффективных процессов в любой работе и что нужно делать, чтобы досадная ошибка не стала причиной краха репутации человека или целой организации. Начало в 15.00.

26 сентября на открытой площадке фестиваля в сквере возле Приморского краевого драматического театра им. М. Горького пройдет творческая встреча с автором Тотального диктанта – 2020 Андреем Геласимовым (6+). Начало в 11.00.

«Нашему городу невероятно везет – мы можем встречаться с авторами Тотального диктанта из года в год. В 2018 году Владивосток стал столицей проекта и Гузель Яхина прочла свой текст со сцены главной мировой площадки диктанта в ДВФУ. А 17 октября автор этого года, Андрей Геласимов, будет читать свой текст из Санкт-Петербурга, но у нас есть уникальная возможность встретиться с ним прямо перед диктантом», – отметил Вячеслав Беляков.

Тотальный диктант – 2020 пройдет 17 октября при любых условиях, заверили его организаторы. Штабом проекта были разработаны три сценария, которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира. Тотальный диктант можно будет написать офлайн в знакомых всем участникам акции аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта totaldict.ru