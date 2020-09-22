«Весна» зазвучала осенью С полугодовой задержкой в Большом зале Приморской филармонии во Владивостоке проходит XXIX Международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» (6+), который организован при поддержке Министерства культуры РФ.

В минувшую субботу, 19 сентября, состоялся концерт «Молодые таланты – жителям Приморья». На сцене выступали молодые и перспективные музыканты из Дальневосточного государственного института искусств.

Громкими аплодисментами зрители поддерживали выступление лауреатов международных конкурсов в США, Китае и ряде других стран инструментального трио «Променад» в составе Яна Казакевича (балалайка), Михаила Сафонова (баян) и Данилы Савина (балалайка-контрабас). Ребята исполнили редко звучащие перед широкой публикой увертюру к опере «Мельник – колдун, обманщик и сват» XVIII века, «Мелодию без слов» Пьяццоллы и «Салют, Кастельфидардо!» Зубицкого. Ансамбль русских народных инструментов исполнил также старинные песни из репертуара наших прабабушек «Эй, ухнем», «Валенки», «Ой, да ты калинушка».

Не меньшее восхищение публики вызвал и дуэт Станислава Герасимова (аккордеон) и Александра Миненка (баян). Музыканты выбрали для исполнения популярные во всем мире произведения «В путь» Шалаева и «Либертанго» Пьяццоллы.

Николай КУТЕНКИХ

Фото из архива «В»