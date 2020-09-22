Убрали на берегу и выбили ставку В минувшую субботу, 19 сентября, Владивосток присоединился к всероссийской акции «Экодежурный по стране». Почти 100 юных приморцев очистили берег бухты Лазурной от мусора. Вместе с ними в акции поучаствовали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, а также сотрудники администрации краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Инициатором акции «Экодежурный по стране» выступила общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». По словам организаторов, с берега Шаморы – одного из массовых мест отдыха горожан и гостей краевой столицы – было собрано более 600 килограммов мусора.

После экологического субботника активисты школьного движения побеседовали с Ириной Плещевой и Вячеславом Фетисовым, рассказали им о трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе. По итогам встречи было выдвинуто предложение включить Приморье в число пилотных регионов, где будут внедрены ставки вожатых в каждой школе.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским региональным отделением РДШ / www.vlc.ru