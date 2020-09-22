В подъезде должно пахнуть дезинфекцией Во Владивостоке продолжаются проверки санитарного состояния подъездов жилых домов. Из-за пандемии изменился подход к дезинфекции в многоквартирных домах – теперь места общего пользования обрабатывают дезинфицирующими средствами чаще.

Как ведут эту работу управляющие компании и товарищества собственников жилья, проверяют сотрудники городского управления содержания жилого фонда.

Накануне специалисты проверили подъезды жилых домов № 41 и 47 на улице Сахалинской, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пристальное внимание к дверным ручкам, кнопкам домофона и лифта. Они должны быть чистыми и обработанными дезинфицирующими средствами. Руководствуются специалисты не только личными ощущениями, но и мнением жильцов.

«Каким-то специальным оборудованием пользоваться нет необходимости. Просто протираем поверхность салфеткой, и качество обработки сразу видно, – рассказывает сотрудник управления содержания жилого фонда Олег Гудзенко. – Затем идем по квартирам и опрашиваем проживающих. Кто-то говорит, что запах дезсредств в подъезде есть регулярно, а кто-то, наоборот, жалуется, что подъезды не обрабатывают».

Вердикт для проверенных домов специалисты выносят однозначный: обработка недостаточная и ведется нерегулярно. В таких случаях составляется материал на управляющую организацию о ненадлежащем санитарном состоянии мест общего пользования. Его направляют в соответствующие структуры для привлечения УК к ответственности. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей.

К слову, на минувшей неделе специалисты проверили 15 жилых домов по следующим адресам: ул. Чкалова, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Брюллова, 2; ул. Глинки, 10, 12; ул. Кизлярская, 7; ул. Калинина, 109. В ходе рейдов было составлено два материала на управляющие организации.

Напомним, что на территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с этим управляющим компаниям Владивостока дано поручение соблюдать меры по дезинфекционной обработке мест общего пользования многоквартирных жилых домов. При этом средства на закупку моющих средств компенсируют из бюджета.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru