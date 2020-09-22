Система умного видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi и сетки от вандалов Зеленые зоны в приморской столице обустраиваются с учетом пожеланий горожан

В субботу, 19 сентября, общественные наблюдатели совместно с Дирекцией общественных пространств Владивостока проверили, как проходит благоустройство в четырех скверах города. Работы в сквере Игнатьева и Жариковском завершатся на следующей неделе, территория в районе «Авангарда» будет сдана к середине октября, а в Матросском сквере пока идут подготовительные мероприятия.

Последние штрихи наводят в Жариковском сквере на Светланской, 119, сообщили в пресс-службе мэрии. Еще на рабочей неделе здесь начали кататься дети на самокатах, гулять ученики близлежащей школы, мамы с колясками и другие горожане. Благоустройство здесь практически завершено – сквер планируется открыть уже на следующей неделе.

Сейчас подрядчик доделывает скамейку с книжными полками в глубине сквера, а также лавочки по периметру территории. По словам общественников, скамейки очень хорошо вписываются в общую картину сквера.

«Я считаю, что выполненным работам можно дать отличную оценку. Особенно хотелось бы отметить необыкновенные скамейки. Рядом расположена школа, дети могут поработать здесь с конспектами. Взрослым будет удобно разместиться на них с ноутбуком. Поэтому такие скамейки – то, что нужно для этого сквера. Кроме того, можно выделить прекрасное озеленение территории», – отметила общественный наблюдатель Валентина Моисеенко.

В Жариковском сквере отмыли памятник летчикам – жертвам американской агрессии 1953 года. Ранее здесь заменили ограждение монумента, теперь оно гранитное, что, по словам наблюдателей, выглядит торжественно.

Завершаются работы и в сквере Игнатьева на Океанском проспекте, 68-74а. Его открытие также планируется на следующей неделе. По просьбам жителей для этого сквера заказали новую детскую площадку – не только для малышей, но и для детей постарше. Также здесь еще предстоит заменить покрытие детской площадки с гальки крупной фракции на песок.

Установлена в сквере и необычная детская песочница, которая больше похожа на песочный бассейн. Здесь есть широкие бортики, на которых смогут сидеть дети, а также лавочка рядом – для родителей. Руководитель МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев отметил, что на зиму песочницу можно закрыть и использовать как сцену. Этот вопрос также обсуждался с местными жителями.

«Ходом работ в сквере Игнатьева руководили местные жители, и дирекция шла им навстречу. Это касается и площадки для мероприятий, и освещения – сейчас, когда здесь устанавливают малые архитектурные формы, эти фонари смотрятся оригинально», – добавила Валентина Моисеенко.

Подрядчик тем временем доделывает навес над длинной скамейкой, чтобы здесь было комфортно отдыхать в любую погоду. Уже установлены кадки, чтобы местные жители могли высаживать в них цветы.

«Раньше сквер был очень запущенным и неухоженным. Сейчас я с удовольствием гуляю здесь каждый день. Нравится абсолютно все», – заверила местная жительница Лидия Ростовская.

Глобальная реконструкция началась в Матросском сквере в районе остановки «ДВГТУ». В этом году здесь проводят основные работы: подрядчик должен обустроить ливневую канализацию, установить наружное освещение и систему видеонаблюдения, а также проложить тротуары и застелить газоны. Окончательно завершится благоустройство в 2021 году. Пока на территории проводятся земляные и демонтажные работы.

Как пояснил Салават Галиев, сейчас ведутся переговоры о возможности создания в здании Матросского клуба молодежного центра с коворкингом и другими современными пространствами.

В сквере в районе «Авангарда» на Светланской, 147 сейчас монтируют павильон, где разместятся библиотека, кафе и туалет. Остекление для павильона заказали из Хабаровска, а коммуникации уже подключены. Также рабочие возводят небольшую лестницу, которая будет вести в сквер от Культурно-развлекательного центра профсоюзов. Кроме того, на газонах сейчас сеют траву. Ожидается, что все работы в сквере будут завершены к 15 октября.

На территории сквера уже высадили деревья в специальных местах, оставленных среди бетонных плит. Землю вокруг кустарников присыпали галькой, но общественные наблюдатели предложили еще и накрыть их декоративными приствольными решетками.

Беспокоятся наблюдатели и за пространство внутри круглых скамеек, установленных вокруг деревьев, они предлагают натянуть здесь сетку или развесить пакеты, чтобы горожане не бросали сюда мусор.

Общественники также оценили фонари необычной формы – они будут включаться по таймеру, когда темнеет, и гореть всю ночь. Будет здесь и система умного видеонаблюдения, а также бесплатный Wi-Fi, как и в других скверах, которые строятся по заказу дирекции.

«За весь строительный период мы более восьми раз объезжали скверы вместе с общественными наблюдателями. Все наши работы идут в графике, наблюдателям все нравится, все их замечания и пожелания мы учитываем», – подытожил Салават Галиев.

Напомним, что скверы во Владивостоке благоустраиваются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова/www.vlc.ru