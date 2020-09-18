Из Санкт-Петербурга про любовь рассказать В воскресенье, 20 сентября, на сцене Приморского академического театра имени Горького состоится уже второй спектакль из гастрольной серии Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. Брянцева.

Театр приехал во Владивосток в рамках программы «Большие гастроли», организованной Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры РФ. После пяти месяцев карантина крупнейший всероссийский театральный проект «Большие гастроли», работающий по всей России уже более пяти лет, восстанавливает свою деятельность и организует первые из гастрольных выездов театров по детско-юношескому направлению. В гастрольной афише – интересные постановки одного из лучших российских театров для детей и молодежи.

Два спектакля привез в столицу ДФО театр из Санкт-Петербурга. Это уже показанные на малой сцене «Страдания юного Вертера» (16+) по роману Гете и спектакль Марка Розовского «Бедная Лиза» (16+) по знаменитой повести Карамзина, который и будет сыгран в воскресенье.

«Страдания юного Вертера», поставленные, что интересно, турецким режиссером Бирканом Гергюном, – современная интерпретация романа Гете. По словам режиссера, давняя история все еще актуальна и в наши дни. Герои нашего спектакля – Вертер и Лотта – покажут свою историю в современной интерпретации.

– Да, наш Вертер живет в современном мире. Мы с режиссером решили посмотреть, что же будет, если героев романа Гете переместить в наше время, – говорит Федор Федотов, актер Санкт-Петербургского театра юных зрителей, исполнитель роли Вертера. – И классический текст Гете разбираем именно с той точки зрения, что он вечный и подходит к любому времени.

История любви и история жизни молодого человека, который воспринимал все слишком остро, слишком глубоко, история «человека без кожи», можно сказать, показалась нам актуальной, и мы не стали делать исторические костюмы, обращаться к эпохе Гете. И выяснилось, что текст Гете вполне выдерживает проверку современностью, он – гений, в романе есть такие текстовые обороты, которые легко представить, ну, например, на страничке в Живом Журнале у современного молодого человека, остро ощущающего несправедливость мира.

Знаете, историю Ромео и Джульетты, например, совершенно необязательно играть в костюмах времен Шекспира. И история Вертера и Лотты такая же. Она увлекает зрителя трагизмом и поисками выхода из одиночества, одиночества художника, которому не удается проявить себя в полной мере, потому что он не чувствует отдачи, обратной связи с миром. Вертер не принимает свое время, и время не принимает его, он сражается с ним – как Цой, как Высоцкий, с обнаженным сердцем выходя на публику, образно говоря… И эта тема, как мне кажется, очень близка подросткам и молодым людям в любой стране, в любые дни…

Спектаклю уже два года, мы играли его не только в России, но и в Турции. За роль Вертера я получил молодежную премию, спектакль и сегодня собирает полную малую сцену у нас в Санкт-Петербурге.

Спектакль «Бедная Лиза» – легендарная история первой любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом. Она не раз была воплощена на сценических подмостках и отражена в кинолентах. Автор тонко и деликатно рассуждает с читателем на вечные темы, которые не потеряли свою актуальность и в наши дни. Смогут ли молодые люди сохранить то первое, чистое чувство, зародившееся между ними; готовы ли они стойко выдерживать испытания, которые посылает им судьба?.. В спектакле ТЮЗа режиссер Марк Розовский сохраняет дух авторской эпохи, украшая свою постановку музыкально-поэтическими добавлениями, которые придают сюжетной линии новые яркие краски.

Интересно, что второй спектакль, который питерский театр привез во Владивосток, также говорит о несчастливой любви, мало того, его главная героиня, так же, как и герой романа Гете, в итоге сводит счеты с жизнью.

– Уж не знаю, как так получилось, что мы привезли две истории с печальным финалом, – смеется Федор Федотов, – но могу сказать следующее: сам Гете во втором издании романа сделал стихотворный эпиграф, который давал понять читателям, что так, как сделал Вертер, поступать не стоит. Нужно бороться, принимать жизнь и пытаться изменить ее. Ведь в свое время роман вызвал целый шквал самоубийств у молодых слишком эмоциональных читателей, которые хотели быть «как Вертер». Вот так же и мы в спектакле, несмотря на его финал, пытаемся сказать зрителям: жить, жить и только жить – именно так надо отвечать на вопрос «быть или не быть».

Кстати

Программа «Большие гастроли» создана в 2014 году Министерством культуры Российской Федерации по инициативе В.В. Путина. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект России. Проект традиционно охватывает все 85 регионов Российской Федерации, также в программе участвуют русскоязычные театры стран ближнего зарубежья. В 2019 году в программе приняли участие 267 театров, было показано более 2000 спектаклей.

Стихотворный эпиграф к роману «Страдания юного Вертера» звучит так:

Так любить влюбленный каждый хочет,

Хочет дева быть любимой так.

Ах! зачем порыв святейший точит

Скорби ключ и близит вечный мрак!

Ты его оплакиваешь, милый,

Хочешь имя доброе спасти?

«Мужем будь,– он шепчет из могилы,— Не иди по моему пути».

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея Воронина, предоставлено Санкт-Петербургским театром юных зрителей имени А. Брянцева