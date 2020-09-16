Не просто лапша, а величайшее открытие Гость программы на этой неделе – представитель Японской национальной туристической организации (JNTO) во Владивостоке Татьяна Зубарева. Кулинарный наставник – шеф-повар ресторана «Tokyo More» Антон Терентьев.

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован специально под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Япония – удивительная страна, и многие мечтают там побывать. Вы, Татьяна, неоднократно путешествовали по ней. Поделитесь впечатлениями и наблюдениями.

– За эти годы я посетила и север Японии – Хоккайдо, и юг – это Окинава. Многие считают эту страну очень маленькой, но она невероятно разнообразна, ведь каждая префектура имеет свою особенность. И, чтобы хоть немного понять, ощутить ее, надо посетить как можно больше мест. Первым городом моего знакомства с Японией стал Хакодате – маленький курортный городок на севере страны. Еще тогда меня впечатлило, что в такой – для нас – небольшой стране мы ехали до курорта 10 часов на электричке. Хакодате – очень красивый город, окруженный горами. Мы прикоснулись там к настоящей японской культуре – это было по-настоящему здорово! Так что со столицей этой удивительной страны я познакомилась только во втором или третьем путешествии.

– Япония славится контрастом: традиции и технологии. Действительно ли есть места, где вопреки прогрессу удается сохранить эти традиции?

– Японцы трепетно относятся к традициям, берегут их. Например, там до сих пор многие носят кимоно. А еще есть такая деревушка – Сиракава-го, жителям которой предлагают для удобства проложить железную дорогу, но они категорически против. Говорят: «К нам и без того много туристов приезжает, а с дорогой мы превратимся в проходное туристическое место. Мы хотим сохранить свою культуру».

– А японская кухня признана нематериальным наследием ЮНЕСКО…

– Японская кухня – это отдельная уникальная культура и огромное разнообразие по-настоящему здоровой пищи на любой вкус. Одна из ее отличительных черт – минимальное изменение натуральных вкусов: отсюда и любовь к сырым продуктам. И, конечно, главное – это свежесть продуктов. В Японии трудно найти замороженное мясо и уж тем более рыбу – большинство продуктов поступает на прилавки в охлажденном виде, и к вечеру они должны быть распроданы: срок годности указывается не в днях, а в часах и минутах. А самая лучшая рыба и морепродукты продаются на утренних рынках, куда рыбаки ночью доставляют улов, и на рассвете ресторанчики и домохозяйки уже раскупают большую часть продукции. Такую рыбу не страшно есть и сырой. Но если сыроедение не для вас, то можем обрадовать: знаменитые суси и сасими – лишь малая часть национальной кухни, и сами японцы не очень часто едят эти блюда. Да и известных нам роллов здесь практически нет. Когда японцы пробуют у нас, например, «Филадельфию», то говорят: «Это вкусно, но это не японское блюдо».

– Но сублимированную лапшу, которую знает и хоть раз пробовал каждый, придумали в Японии…

– Да, лапша быстрого приготовления изобретена в 50-е годы прошлого столетия выходцем с Тайваня, но в Японии. Позже, в 1970-е, в Японии же придумали «каппу рамэн» – лапшу в стаканчике. И через 30 лет ее признали, согласно проведенному в Японии опросу общественного мнения, величайшим японским изобретением XX века. Первоначально лапша быстрого приготовления позиционировалась как дорогостоящий эксклюзивный продукт и стоила она примерно в 6 раз дороже, чем традиционные разновидности лапши.

Рамен с мясным рулетом

Ингредиенты:

Мясной рулет – 150 г

Фарш мясной – 150 г

Лапша рамен – 150 г

Капуста бок-чой – 100 г

Капуста пекинская – 100 г

Нори – 50 г

Яйцо отварное, вымоченное в соевом соусе, – 3 шт.

Бульон костный – 800 г

Масло растительное – 20 г

Ароматное масло на чесноке и азиатских специях – 20 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1

Отвариваем лапшу рамен около 5 минут.

ШАГ 2

Пока варится лапша, нарезаем соломкой пекинскую капусту и капусту бок-чой.

ШАГ 3

Снимаем рамен с плиты, сливаем воду. Ставим прогреваться заранее приготовленный костный бульон.

ШАГ 4

Нарезаем слайсами мясной рулет. Яйца разрезаем пополам.

ШАГ 5

Снимаем с плиты разогретый бульон. На его место ставим сковородку и обжариваем фарш до готовности на небольшом количестве растительного масла.

ШАГ 6

Выкладываем в глубокие тарелки рамен, фарш, пекинскую капусту, бок-чой, яйца и мясной рулет, украшаем нори. Заливаем горячим костным бульоном.

Справка

В Стране восходящего солнца Татьяна Зубарева впервые побывала на студенческой стажировке более десяти лет назад. И сегодня она на 100% согласна со слоганом Японской национальной туристической организации (JNTO): «Япония – бесконечные открытия». Каждое ваше путешествие по этой стране не походит на предыдущее, вас всегда ждут новые потрясающие впечатления – от невероятного пейзажа до вкуснейшего блюда.

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале. Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!

Фото предоставлено 8 каналом

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