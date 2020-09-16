22 сентября любая мысль материальна Не дай вам бог подумать о плохом

Осеннее равноденствие – время, когда наступает астрономическая осень, а день становится равен ночи. В этом году оно подготовило нам крутые виражи и новые проверки на прочность.

Как правило, осеннее равноденствие не представляет собой угрозу, ее принесет високосный год, который считается катализатором негатива, уверяют эксперты сайта dailyhoro.ru.

Согласно их прогнозам день 22 сентября будет непростым. Даже мимолетная мысль, не говоря уже о словах и поступках, может радикальным образом развернуть жизнь. У кого-то появится шанс изменить ее к лучшему, а кто-то все порядком испортит. Потому что исполнятся не только наши сокровенные мечты, но и страхи. Постарайтесь отследить мысли, контролировать слова и поступки — вы должны стать их хозяином, а не покорным слугой, советуют астрологи.

Но, как обещают они, Вселенная не оставит нас без своей поддержки. Испытания позволят многое осознать, понять, осмыслить, поменять взгляды на жизнь. То есть станут тем волшебным пенделем, который вытолкнет нас на правильную дорогу.

Любовь и семья

Равноденствие – это все же равновесие, и поэтому отличный шанс гармонизовать личную жизнь. 22 сентября может стать хорошей отправной точкой для начала движения к счастью по новой траектории. Но учтите, отношения могут попасть под град недопониманий, взаимных упреков, претензий и обид. Чтобы защитить себя от подобного не только в этот день, но и в течение всей осени, постарайтесь сглаживать конфликты, быть терпеливее к близким, чаще добавлять в привычные совместные дела нотки флирта. Важно сохранить любовь, верность, взаимопонимание, не поддаваться на провокации, которыми будут наполнены дни из-за сложившейся астрологической ситуации.

Работа и деловые вопросы

Развитие некоторых проектов может не принести ожидаемого результата или неожиданно застопориться. По мнению астрологов, начиная с 22 сентября и вплоть до ноября стоит переосмыслить свои цели. Подумайте, так ли уж вам нужно то, чем сейчас занимаетесь, и не сменить ли место и направление работы. Но не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах, тогда все сложится удачно и получится сохранить равновесие и спокойное расположение духа.

Деньги и расходы

Осеннее равноденствие – крайне неудачный период для вложений, кредитов и рисковых операций с деньгами. Повремените с крупными покупками до ноября: сейчас не стоит демонстрировать окружающим свое финансовое благополучие.

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