Телец жует – мечта сбывается У каждого знака зодиака свой метод загадывания желания

Грезить о чем-то абстрактно и расплывчато – бесполезная трата времени и душевных сил. Мечтать надо четко, конкретно, с правильно выстроенным алгоритмом действий и продуманным результатом. А главное – в нужном месте. Вот тогда ваши желания обязательно исполнятся.

Ибо, как уверяет психолог сайта meduniver.com Искандер Милевски, желание – это мощный импульс или внутренний толчок к неосознанным действиям. Когда мы мечтаем, мы настраиваемся на эту волну и, сами того не понимая, совершаем какие-то действия, что и способствует реализации нашей мечты. Ну и, конечно, немного мистики, то есть поддержки вашего зодиакального знака.

Чего хотели-то?

Формулировать свои желания, советует эксперт, нужно грамотно, чтобы они были правильно «услышаны». Например, многие мечтают хорошенько выспаться и в минуты сильной усталости произносят: «Я так хочу целыми днями лежать на кровати!» И уже через некоторое время получают серьезную травму, которая и приковывает их к постели. Нельзя загадывать желания в искаженной форме. Если вы мечтаете выспаться, формулируйте так: «Я так устала и хочу спать каждый день не меньше 8 часов».

Прежде чем загадать желание, подумайте о том, какие варианты его реализации могут быть. Например, вы мечтаете жить в столице и произносите: «Хочу жить в Москве». Но ведь жить в Москве можно и на улице, если там оказаться проездом, потерять документы и деньги. Поэтому лучше свое желание сформировать подробно, а в этом конкретном случае так: «Я хочу жить в собственной уютной квартире в Москве».

Также при загадывании не используйте частицу «не». Например, нельзя произносить: «Не хочу больше так жить!», лучше сказать, например: «Хочу быть богатой, счастливой и здоровой!» При сильном желании из этого набора обязательно что-нибудь сбудется.

Одним облака, другим – вода

Помимо большого желания есть еще способ «подтолкнуть» свою мечту к исполнению.

Если вы по гороскопу Овен, Стрелец или Лев, то ваш главный помощник – огонь. Вечером в одиночестве зажгите свечку и загадайте желание. Пусть свеча спокойно догорает, а вы напишите свое желание на бумаге и читайте свою запись до тех пор, пока свечка не потухнет. Когда ваше желание сбудется, сожгите бумагу над свечой и поблагодарите судьбу.

Главный помощник Рака, Рыб и Скорпиона – вода. Им нужно загадывать желание, глядя на воду, на берегу реки, озера или другого водоема. Напишите свои желания на листе бумаги, сделайте из него кораблик и отправьте его в плавание. Можно загадать желание и во время принятия душа, ванны.

Помощники Тельца, Козерога и Девы – еда и деньги. Им надо носить в кармане монетку-талисман и при загадывании желания жевать что-нибудь. Лучше всего что-то сладкое, например, виноград или жевательную конфетку.

Близнецы, Водолей и Весы, ваши помощники – дружная и веселая компания, а еще облака. Поэтому вам рекомендуется загадывать желание во время праздничного вечера в кругу друзей и близких. Также у вас быстрее сбудутся желания, если вы загадаете их, глядя на облака.

И главное условие для всех: чтобы все сбылось, нужно жить так, как будто вы уже имеете то, о чем мечтали. Многие наши желания мы сами загоняем внутрь, объясняя себе «да куда уж нам», «в моем положении нельзя об этом даже мечтать», «уже поздно», «не всем суждено летать» и т.д. Если человек не мечтает, то и желания не сбываются.

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