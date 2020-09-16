Позаботьтесь о будущих ягодах Для всех плодовых и ягодных культур конец лета и начало осени – пора закладки плодовых почек будущего года. Именно поэтому сейчас нужно особое внимание уделить саду.

Обязательно подкормите ваши кусты и плодовые деревья. В этот период им нужны калийно-фосфорные удобрения. Также обработайте их от болезней и вредителей. Более сильные фунгициды можно применять там, где урожай уже собран.

Если каким-то кустам смородины в вашем саду больше 10 лет, после сбора урожая их можно спокойно выкорчевать. А вот кусты жимолости прекрасно себя чувствуют на одном месте 25-30 лет при условии своевременных подкормок и поливов.

Также сейчас отличное время для закладки клубничных грядок. Но только если вы сажаете сорта нейтрального светового дня, то есть ремонтантные сорта. Для сортов короткого светового дня осенняя посадка не подходит: они не успевают толком заложить плодовые почки и нарастить мощную корневую систему, поэтому в следующем году такая клубника не порадует вас большим урожаем.

Кстати

Деревья и кустарники, которые отплодоносили, можно обработать фундазолом. Можно взять и другие препараты – топсин или строби. Яблони можно обработать мочевиной. Раствор готовится из расчета 50 граммов мочевины на 10 литров воды, им нужно опрыскать яблони. Эти обработки помогут оздоровить ваши плодовые деревья.

Фото с сайта ferma.expert