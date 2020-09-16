Нужно ли скашивать картофельную ботву На этот счет существуют разные мнения. Для одних это обязательная процедура перед уборкой картофеля, а другие уверены, что косить ботву по картошке – делать лишнюю работу.

Кстати, у многих к моменту уборки ботва на картофеле практически отсутствует по той причине, что ее уничтожила личинка картофельной коровки или фитофтора. А если кто-то выращивает картофель с мощной ботвой или у картофеля поздние сроки созревания?

Так нужно ли браться за косу? Чтобы узнать правильный ответ, обратимся к специалисту – заведующему отделом картофелеводства Приморской овощной опытной станции Николаю Сакаре.

– Что дает скашивание ботвы? В первую очередь мы убираем накопившуюся за период вегетации болезнетворную микрофлору. Потому что к моменту уборки ботва очень часто бывает поражена и фитофторой, и альтернариозом, и другими болезнями, – поясняет Николай Сакара. – Чтобы уберечь от заражения клубни, ботву скашивают. Кроме того, после скашивания ботвы у картофеля более активно формируется кожура, что также важно для последующего хранения. В крупных хозяйствах ботву скашивают еще и потому, что там идет механизированная уборка картофеля, поэтому ее проще убирать, когда надземная часть скошена заранее.

Однако для небольших хозяйств вопрос не столь актуален, напротив, копать картошку гораздо удобнее, если вы ориентируетесь по остаткам ботвы, где именно рос куст, тогда меньше риск проткнуть клубни вилами или рубануть тяпкой.

По словам Николая Сакары, если ботва скошена раньше срока, это ведет к потере части урожая, поскольку клубни перестают получать питание, при отсутствии зелени прекращается процесс фотосинтеза, а следовательно, и роста клубней.

– Вообще, сейчас благодаря селекции появилось много раннеспелых сортов, у которых к моменту уборки ботва полностью высыхает, поэтому тут вопрос скашивания отпадает сам собой, – говорит специалист. – А вот если речь идет о поздних сортах, то зеленую часть куста нужно постараться сохранить как можно дольше, поскольку она способствует формированию клубней, помогает увеличить урожай. Именно поэтому картофель советуют обрабатывать от болезней и вредителей.