«Распушаем» усы совсем не для красы Начало осени – хорошее время для закладки новой клубничной плантации.

Чем раньше вы укорените и посадите клубничные усы, тем более мощным будет куст. И клубника, посаженная усами в этот период, будет плодоносить весной наравне со взрослыми кустами.

Чтобы усы, предназначенные для посадки, быстрее набирали силу, их либо помещают в стаканчики, либо пришпиливают прямо на грядке, не отрывая от материнского куста. Все остальные усы нужно удалить, чтобы они его не ослабляли. При этом грядку нужно поливать, чтобы усы не забирали влагу у материнского растения.

Но и обрезанные усы можно использовать, переведя их на «искусственное вскармливание». Для этого молодую розетку прикапывают на грядке или помещают в рассадный горшочек, чтобы саженец начал активно наращивать корневую систему, а обрезанный усик, который связывал его с материнским растением, помещают в емкость с водой, куда добавлен препарат эпин-экстра. Таким образом, мы не истощаем материнский куст и получаем крепкую рассаду.

Горшочки или стаканчики, где происходит укоренение розеток, тоже обязательно нужно увлажнять, а рассаду опрыскивать. Перенести такую рассаду в грядки на постоянное место нужно до конца сентября.

Детали

При осенней посадке клубники фриго нужно обязательно удалить у саженца цветонос, потому что главная задача куста – укоренение и наращивание корневой системы. Времени для этого до наступления холодов не так много. Поэтому не нужно допускать, чтобы куст распылялся и тратил силы еще и на плодоношение. Вырастить нормальный урожай при слабой корневой системе нереально. В результате вы не получите ни качественного урожая, ни сильных кустов. А ведь растению еще нужно успеть заложить цветочные почки на следующий год.

Фото с сайта epliepol.ru