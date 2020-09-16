Не ищи породу в друге Фестиваль-выставка беспородных, а вернее, «мультипородных», как называют их сотрудники, собак «Дорога домой» состоялась на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Организатором выступил фонд помощи бездомным животным «Умка». Это уже второе подобное мероприятие, первую выставку собак, которые ищут дом, проводили в прошлом году.

В прошедшую субботу жители и гости города могли познакомиться с милыми, но, увы, не имеющими своего дома и любящих хозяев собаками, погладить их, пожать лапу, сделать вместе селфи. Но вот забрать понравившуюся животинку не разрешалось. Волонтеры справедливо опасаются: возьмет вот так на эмоциях человек собаку, а потом умиление пройдет, и окажется, что новый питомец никому не нужен. Поэтому организаторы фонда «Умка» дают время подумать, принять решение.

«Сразу прийти, выбрать и забрать животное нельзя. Есть порядок выдачи собак, который предусматривает подписание договора, получение будущим хозяином паспорта собаки. Это должно быть обдуманное и взвешенное решение, а не спонтанное, лишь из-за того, что собака понравилась при первой встрече. Человек должен быть полностью уверен, что он сумеет взять на себя такую ответственность», – уверена Ксения Попова, сотрудница «Умки».

Фонд «Умка» официально зарегистрирован в 2014 году, но помогать, спасать, лечить и пристраивать бездомных животных участницы фонда начали давно, более десяти лет назад.

В этом году зрителям представили 28 собак. Показали, что они умеют, каким командам обучены, какие они ласковые и дружелюбные. Чтобы всем и сразу было видно, как нужны этим чудесным четвероногим любящие хозяева.

Врач из ветеринарного госпиталя «Надежда» рассказала о том, как правильно ухаживать за животными, следить за их здоровьем. Подопечные «Умки» даже стали участниками дог-йоги – это показательное выступление на тему фитнеса с питомцами, ведь у собак тоже бывают проблемы с суставами, и им необходимо размяться.

«Во Владивостоке практически нет мероприятий, в которых бы участвовали животные. А мы бы хотели показать жителям, что бездомные собаки могут быть социально адаптированными, привитыми, здоровыми, общительными и знающими команды. Наш фонд может показать это людям», – говорит Ксения.

Среди помощников «Умки» волонтеры из молодежного центра ВГУЭС. Они следят за собаками, кормят их. Рассказывают людям их истории: почему столь замечательные животные оказались в приюте. И очень надеются, что это поможет их подопечным найти свой дом.

«Поток бездомных животных на улицах Владивостока огромен, – рассказывает Ксения. – Чаще всего собак находят травмированными и покалеченными. Вот, например, Пятачок – пес, у которого нет носа. Он с щенячьего возраста находится в центре и в прошлом году также участвовал в акции «Дорога домой».

Всех бездомных «Умка» не может принять по вполне объяснимым причинам: мест в вольерах не хватает. «Больше мы не можем взять не потому, что не хотим, а потому, что качество содержания наших подопечных снизится», – поясняет она. Волонтеры стараются забрать с улицы тех животных, кому нужна медпомощь. Их сначала вылечивают в клинике, а потом перевозят в центр.

Но найти таким собакам свой дом нелегко. По словам Ксении, люди в большинстве своем предпочитают питомцев породистых. А она уверена: собаки в фонде не беспородные, они – «мультипородные».

За годы работы «Умка» спас больше 1300 животных, 1128 пристроено, находятся под опекой больше 200. Фонд планирует проводить такие фестивали-выставки дважды в год – летом и зимой.

РИА VladNews

Фото Алексея ВОРОНИНА