Не ищи породу в друге

Фестиваль-выставка беспородных, а вернее, «мультипородных», как называют их сотрудники, собак «Дорога домой» состоялась на набережной Спортивной гавани Владивостока.

16 сент. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4736 (6441) от 16 сент. 2020
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Организатором выступил фонд помощи бездомным животным «Умка». Это уже второе подобное мероприятие, первую выставку собак, которые ищут дом, проводили в прошлом году.

В прошедшую субботу жители и гости города могли познакомиться с милыми, но, увы, не имеющими своего дома и любящих хозяев собаками, погладить их, пожать лапу, сделать вместе селфи. Но вот забрать понравившуюся животинку не разрешалось. Волонтеры справедливо опасаются: возьмет вот так на эмоциях человек собаку, а потом умиление пройдет, и окажется, что новый питомец никому не нужен. Поэтому организаторы фонда «Умка» дают время подумать, принять решение. 

«Сразу прийти, выбрать и забрать животное нельзя. Есть порядок выдачи собак, который предусматривает подписание договора, получение будущим хозяином паспорта собаки. Это должно быть обдуманное и взвешенное решение, а не спонтанное, лишь из-за того, что собака понравилась при первой встрече. Человек должен быть полностью уверен, что он сумеет взять на себя такую ответственность», – уверена Ксения Попова, сотрудница «Умки».

Фонд «Умка» официально зарегистрирован в 2014 году, но помогать, спасать, лечить и пристраивать бездомных животных участницы фонда начали давно, более десяти лет назад. 

В этом году зрителям представили 28 собак. Показали, что они умеют, каким командам обучены, какие они ласковые и дружелюбные. Чтобы всем и сразу было видно, как нужны этим чудесным четвероногим любящие хозяева. 

Врач из ветеринарного госпиталя «Надежда» рассказала о том, как правильно ухаживать за животными, следить за их здоровьем. Подопечные «Умки» даже стали участниками дог-йоги – это показательное выступление на тему фитнеса с питомцами, ведь у собак тоже бывают проблемы с суставами, и им необходимо размяться.

«Во Владивостоке практически нет мероприятий, в которых бы участвовали животные. А мы бы хотели показать жителям, что бездомные собаки могут быть социально адаптированными, привитыми, здоровыми, общительными и знающими команды. Наш фонд может показать это людям», – говорит Ксения.

Среди помощников «Умки» волонтеры из молодежного центра ВГУЭС. Они следят за собаками, кормят их. Рассказывают людям их истории: почему столь замечательные животные оказались в приюте. И очень надеются, что это поможет их подопечным найти свой дом.
  «Поток бездомных животных на улицах Владивостока огромен, – рассказывает Ксения. – Чаще всего собак находят травмированными и покалеченными. Вот, например, Пятачок – пес, у которого нет носа. Он с щенячьего возраста находится в центре и в прошлом году также участвовал в акции «Дорога домой».

Всех бездомных «Умка» не может принять по вполне объяснимым причинам: мест в вольерах не хватает. «Больше мы не можем взять не потому, что не хотим, а потому, что качество содержания наших подопечных снизится», – поясняет она. Волонтеры стараются забрать с улицы тех животных, кому нужна медпомощь. Их сначала вылечивают в клинике, а потом перевозят в центр.

Но найти таким собакам свой дом нелегко. По словам Ксении, люди в большинстве своем предпочитают питомцев породистых. А она уверена: собаки в фонде не беспородные, они – «мультипородные».

За годы работы «Умка» спас больше 1300 животных, 1128 пристроено, находятся под опекой больше 200. Фонд планирует проводить такие фестивали-выставки дважды в год – летом и зимой. 

РИА VladNews

Фото Алексея ВОРОНИНА

    