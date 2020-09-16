Прислушайтесь к миру! Мир постоянно, каждый день и минуту, рассказывает свои истории

Мир только и ждет, чтобы его услышали! 27 сентября в честь Всемирного дня туризма радио «Лемма» совместно с туроператором «Фрегат Аэро» объявляют первый интерактивный радиомарафон «Listen to the World 2020» («Прислушайтесь к миру 2020»).

Только 27 сентября в эфире радио «Лемма» на 102,7FM мы совершим виртуальное путешествие по миру! Весь день вас ждут потрясающие розыгрыши сертификатов на путешествия, авиабилетов, кают на круизном лайнере, полезных и вкусных призов от партнеров и участников марафона.

Япония

Вместе с Японской национальной туристической организацией мы попадем в Японию. Какая она? Для каждого своя, но, согласитесь, там все иное, загадочное. Это мир, в котором самобытные традиции, культура живут в сердце современных мегаполисов. Страна-легенда, страна баланса мифа и реальности. Еще Япония – это всегда красота. Красота во всем.

Чем нам известна Страна восходящего солнца? Лучшими в мире автомобилями, древними замками, вкусной едой, нежной сакурой, роботами. Здесь все еще носят традиционные кимоно, едят ядовитую рыбу фугу и выгуливают в колясках милых собачек сиба-ину…

Но и это далеко не все. В Японии вы найдете пустыни, снежные вершины, чистейшее теплое море, встретите настоящих Гарри Поттера и Тоторо. Да-да, все верно, как в мультике, на остановке. На соседних улицах могут одновременно проходить традиционные фестивали и грандиозный рок-концерт.

Япония – это мир, который только ждет открытия границ, чтобы встретиться с вами.

Тайвань

Taiwan Visitors Association откроет вам новую удивительную точку в самом сердце Азии. Древние мореплаватели когда-то назвали этот остров Формоза, что значит Прекрасный остров.

Тайвань – страна тысячи храмов и лучшего чая, Мекка для любителей гор и велопрогулок. Это небольшое островное государство, в котором переплетается аутентичность Востока и урбанистичность Запада, а высокие технологии соседствуют с многовековыми традициями, религией и архитектурой.

Главное богатство острова – природа. Виды Тайваня – это величественные горные вершины, зеленые холмы, цветочные равнины и извилистое побережье. Тайвань всегда зелен и красив, а южная часть острова и прекрасные Пескадорские острова – это круглогодичные пляжные курорты.

Корея

В Южную Корею приглашает Национальная организация туризма Кореи! Ежегодно полуостров посещает около 10 млн иностранных туристов, которых привлекает ее богатая история и традиции, а также разнообразие туристических достопримечательностей. Путешественники из России смогут воспользоваться скидками при посещении парка развлечений Everland, Сеульской башни, корейской традиционной деревни Минсокчхон, а также многих других интересных достопримечательностей.

Сингапур

А Сингапур, несмотря на то что в начале 2020 года туристическая отрасль в мире замерла, c июня начал поэтапный подход по возобновлению турпотока. Более 80 отелей и 12 тысяч ресторанов, достопримечательности, аэропорт и парки прошли сертификацию на соответствие новым стандартам гигиены и получили знак качества SG Clean. На данный момент с несколькими государствами региона уже учреждены так называемые зеленые коридоры – комплекс мер по взаимному безопасному туризму. И вскоре, надеемся, такие же меры будут приняты и в отношении туристов из России!

А поддержит вас в стремлении посетить Сингапур в ближайшем будущем Совет по туризму Сингапура – государственное агентство, деятельность которого направлена непосредственно на развитие такого важного сектора экономики, как туризм.

Прислушайтесь к «Лемме»!

Мир создан для того, чтобы путешествовать. В одиночку или с любимыми, в реальности или воображении, далеко или по родному краю!

Организатор первого радиомарафона о путешествиях – туроператор «Фрегат Аэро» при поддержке Агентства по туризму Приморского края приглашает всех присоединяться 27 сентября к туристическому празднику на радио «Лемма» 102,7 FM.

Границы условны, ограничения не вечны! Выбирайте понравившиеся направления, позвольте себе планировать новые дороги и путешествия.

Фото предоставлено Фрегат Аэро