Сдай четыре колеса – сбереги природу и здоровье людей Не выбрасывать старые автопокрышки, а отправить их на переработку предлагают жителям Владивостока. С 16 по 23 сентября каждый горожанин сможет бесплатно сдать четыре колеса. Прием будет вестись на базе компании «1000 размеров» на улице Сахалинской, 4, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Это уже вторая в этом году акция, первая прошла в конце июля. Тогда на вторичную переработку отправилось более четырех тысяч шин. В этот раз к совместной акции администрации Владивостока и компании «1000 размеров» присоединилась компания «ЭкоСтар Технолоджи», которая занимается переработкой старых автопокрышек. Из колес делают резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий для различного рода площадок.

«Но есть определенные требования к сдаваемым колесам – они должны быть неокрашенные, нежженые, без дисков, без мусора и грязи», – подчеркнули организаторы.

Напомним, что брошенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, загрязняя почву токсичными соединениями. А при их сжигании в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец. Почти половина из них – канцерогенные соединения. При переработке таких проблем не возникает.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»