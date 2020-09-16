В сквере Николая Острякова устанавливают его скульптуру Памятник Герою Советского Союза Николаю Острякову скоро будет установлен во Владивостоке в одноименном сквере на Океанском проспекте, 90. Как информирует пресс-служба мэрии, в сквере уже установлен постамент под скульптуру.

Автор памятника – владивостокский художник Илья Топчий. Скульптура представляет собой фигуру знаменитого советского летчика морской авиации генерал-майора Николая Алексеевича Острякова, который перед войной служил в военно-воздушных силах Тихоокеанского флота. Погиб Остряков в 1942 году.

Отметим, что жители района поддержали инициативу установки в сквере памятника Николаю Острякову, в честь которого назван и сквер в этом районе, и проспект.

Напомним, что недавно в ходе традиционного объезда по контролю за ремонтом и строительством объектов в городе сквер посетил глава Владивостока Олег Гуменюк. Мэр поручил специалистам провести ряд мероприятий по благоустройству территории.

«В нашем городе много улиц названо в честь Героев Советского Союза, но не все жители знают о подвигах и заслугах этих людей. Планируем, что каждый год в районах, где есть скверы или улицы, названные в честь героев, будут устанавливать памятники этим заслуженным людям», – подчеркнул глава столицы ДФО.

Отдел новостей «В»

Фото Ильи ТОПЧЕГО